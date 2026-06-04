Lussemburgo – Italia: esordio per Fini, Lipani e Cherubini

Nella vittoria dell’Italia di Baldini per 1-0 in Lussemburgo c’è stato spazio per vedere all’opera alcuni giovani che i tifosi rossoblucerchiati conoscono bene.

Esordio in Nazionale maggiore per Fini, di proprietà del Genoa e quest’anno in prestito al Frosinone, Cherubini, quest’anno in prestito alla Sampdoria e per il genovese, scuola Genoa e oggi al Sassuolo, Lipani. C’è stato spazio anche per vedere l’ingresso in campo di un ex del Grifone all’opera: Ahanor, ormai ben inserito all’Atalanta.

Della “truppa” arrivata da Genova solo Ekhator non è sceso in campo, succederà probabilmente nella seconda sfida amichevole contro la Grecia, in programma domenica sera.

Per tutti una prova sufficiente, con Lipani che mostra una solidità già da veterano, anche se da lui non sono arrivati troppi guizzi. Cherubini, partito titolare, si è dato da fare pur facendo fatica nell’uno contro uno, è lui però a guadagnare il calcio d’angolo da cui scaturirà la rete della vittoria di Pio Esposito.

A rilevare Cherubini al 67′ è stato Fini, che si è divorato il gol del raddoppio alzando la mira da buona posizione col sinistro.

In cronaca Alberto Rimedio ha evidenziato il gran lavoro delle giovanili del Genoa e di Michele Sbravati, che ne è stato responsabile dal 2008 al 2024 (poi Juventus e dal prossimo anno all’Atalanta). Frutti che il Genoa sta raccogliendo in questi anni, fondamentali per una società come quella rossoblù che deve per forza capitalizzare su alcune sue promesse.