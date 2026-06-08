“Luoghi Narranti”, in estate i libri animano le piazze dei quartieri del Centro Est

Genova. Prende il via giovedì 11 giugno “Luoghi Narranti – La cultura al Centro Est”, la rassegna promossa e patrocinata dal Municipio Centro Est, organizzata da Quartieri in Piazza Onlus, che porterà autori, libri e momenti di confronto in alcune delle piazze e dei luoghi più significativi del territorio municipale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici attraverso la cultura, creando occasioni di incontro e socialità all’aperto e contribuendo a rendere piazze, giardini e luoghi di quartiere sempre più vissuti e partecipati. Un percorso diffuso che attraversa il centro storico e si estende fino a Castelletto, Carignano e Lagaccio, coinvolgendo diverse librerie cittadine e realtà culturali del territorio.

Il programma prevede cinque appuntamenti tra giugno e luglio: si parte l’11 giugno in piazza Amor Perfetto con Lorenzo Beccati e il suo Il santo che annusava i treni; il 17 giugno in piazza Sant’Anna sarà la volta di Le radici del mirto con Marion Corradi e la lettura di Pino Petruzzelli; il 30 giugno la rassegna arriverà a Villa Croce con Le luci della morte di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso; il 7 luglio ai Giardini Don Acciai verrà presentato Le Genovesi Ribelli; chiusura il 14 luglio in via della Maddalena con Puzza di bruciato. Vita illustrata di Amalia.

“Con questa iniziativa riprendiamo e ampliamo un percorso che avevamo avviato fin dai primi mesi del nostro mandato: per noi la riqualificazione dei quartieri non passa soltanto dalla cura degli spazi e dalle manutenzioni, ma anche dalla capacità di riportare vita, relazioni e occasioni di incontro nei luoghi pubblici – sottolinea la presidente del Municipio Centro Est, Simona Cosso -. La cultura è uno strumento fondamentale per costruire comunità e rendere più belle e accoglienti le nostre piazze. ‘Luoghi Narranti’ nasce proprio con questa idea: portare libri, autori e dialogo fuori dagli spazi tradizionali, creando momenti di partecipazione accessibili a tutti. Siamo particolarmente soddisfatti dell’ampliamento della rete di librerie coinvolte e del fatto che la rassegna non si limiti al centro storico, ma raggiunga diversi quartieri del Municipio. Crediamo che l’ascolto, il confronto e la lettura possano contribuire a costruire una città più vicina alle persone e più capace di generare relazioni di prossimità”.

Accanto alla promozione della lettura, la rassegna punta anche a rafforzare il legame tra cittadinanza e territorio, restituendo centralità a luoghi che diventano protagonisti non soltanto come scenari degli incontri, ma come veri e propri spazi di comunità. Il coinvolgimento di librerie indipendenti e realtà culturali cittadine contribuisce inoltre a creare una rete diffusa di soggetti impegnati nella valorizzazione culturale del Centro Est.

“‘Con Luoghi narranti’ abbiamo voluto portare il piacere della lettura direttamente nei quartieri del Municipio, valorizzando le librerie e le realtà culturali del territorio e trasformando piazze, giardini e ville in luoghi di incontro e partecipazione – spiega l’assessore municipale al Patrimonio, Eventi e Manifestazioni, Andrea Visentin -. In un momento in cui tutto corre molto velocemente, vogliamo riscoprire il valore del tempo dedicato ai libri e alla cultura, rendendoli accessibili a tutti. Allo stesso tempo, queste iniziative contribuiscono a ravvivare gli spazi pubblici e a rafforzare il senso di comunità nei nostri quartieri”.

“Luoghi Narranti” rappresenta inoltre un’occasione per mettere in dialogo generazioni diverse, avvicinare nuovi lettori e favorire una fruizione più informale e partecipata della cultura. Gli incontri, tutti a ingresso libero, sono pensati come momenti aperti di confronto tra autori, pubblico e quartieri, in un percorso che accompagnerà l’estate del Centro Est.

“E’ ormai noto che tutti gli eventi culturali hanno ricadute positive sulla nostra salute: migliorano la qualità della vita, riducono ansia e depressione, favoriscono la socializzazione – aggiunge la consigliera municipale delegata a Benessere e Qualità della vita, Adele Rossi -. La lettura in particolare modo risulta utile a tutte le età per migliorare la memoria, aprire nuovi orizzonti condividere e comprendere emozioni, quindi possiamo dire che non serve soltanto a imparare ma a migliorare la qualità della nostra vita”.

La rassegna è organizzata da Quartieri in Piazza Onlus con il patrocinio del Municipio Centro Est, in collaborazione con Libreria Feltrinelli, L’Amico Ritrovato, Giunti al Punto Librerie e Book Morning – Libreria degli Indipendenti.