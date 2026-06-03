Lungomare Canepa torna a cinque corsie, ipotesi limite a 70 km/h (e ripristino del tutor)

Genova. Sono tornate le tre corsie nella carreggiata di lungomare Canepa in direzione levante, che diventano cinque se sommate alle due in senso opposto. Come previsto, a fine maggio sono terminati i lavori di risistemazione legati al nuovo parco lineare che aprirà a giugno. Ma a questo punto molti genovesi si chiedono quale sarà il nuovo limite di velocità, visto che le esigenze di cantiere sono venute meno e le dimensioni della strada adesso sono le stesse della Guido Rossa.

L’ipotesi principale è il ritorno ai 70 km/h che erano in vigore prima dell’inizio dei lavori a gennaio 2024. “Dobbiamo ancora decidere – risponde l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti -. Se andremo a modificare la situazione precedente sarà necessaria un’ordinanza”.

Per il momento, fino a nuove indicazioni, il limite resta a 50 km/h come prescritto dalla segnaletica. E su questo limite sono tarati gli autovelox fissi che hanno preso il posto del sistema tutor. In ogni caso, se sarà confermata la decisione di tornare alla disciplina precedente, bisognerà attendere la modifica della segnaletica orizzontale e verticale.

Resta da capire anche quale sarà il sistema di rilevamento della velocità. Lo scorso novembre, con le nuove norme varate dal ministero dei Trasporti, il tutor di lungomare Canepa era stato trasformato in doppio autovelox fisso, all’altezza del Municipio in entrambe le direzioni.

Ora è allo studio anche la possibilità di tornare al tutor. “Dobbiamo valutare la compatibilità col nuovo codice della strada”, chiosa Robotti. I sistemi che misurano la velocità media (non quella istantanea) possono essere attivati solo su strade urbane di scorrimento (categoria D) e in tratti privi di svincoli o intersezioni. A una valutazione “a occhio nudo”, in lungomare Canepa i requisiti potrebbero essere rispettati solo in direzione levante.