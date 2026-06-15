Colpito con un pugno da un altro paziente in una struttura psichiatrica: morto 79enne

Genova. Una banale lite si è trasformata in tragedia all’interno della struttura psichiatrica di Villa degli Angeli a San Teodoro.

Un anziano di 79 anni è morto infatti ieri all’ospedale San Martino di Genova dopo essere stato colpito con un pugno in faccia da un altro degente. La lite tra i due pazienti, il 79enne e un uomo di 63 anni, risale alla serata di sabato. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti delle volanti, coordinati dal dirigente Marco Poggi, il più anziano dei due, che era stato da poco trasferito nella struttura per la vicinanza con il centro di salute mentale dell’ospedale Villa Scassi dove era in cura, avrebbe frugato nel cassetto del più giovane.

Quest’ultimo si era arrabbiato e lo aveva colpito con un pugno sull’arcata sopracciliare. La lesione sembrava in un primo momento di poco conto tanto che l’anziano era stato trasportato al San Martino in codice giallo. Ieri però le sue condizioni sono precipitate improvvisamente e il 79enne è morto per emmoragia cerebrale.

La pm Silvia Saracino ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale e disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Il 63enne, difeso di fiducia dall’avvocato Federico Figari, è stato trasferito nel carcere di Marassi. L’udienza di convalida dell’arresto è stata fissata per mercoledì. L’uomo era già stato dichiarato in un altro procedimento totalmente capace di intendere e di volere per cui il suo legale probabilmente porrà già durante la convalida il tema dell’incompatibilità con la detenzione in una struttura carceraria.

La struttura Villa degli Angeli, contattata da Genova24, non ha voluto rilasciare commenti.