  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Marassi

Bottigliate davanti a un bar durante una lite, 37enne finisce al Galliera

L’uomo ha riportato numerosi tagli sulla testa e sulle mani, alzate nel tentativo di difendersi

ambulanza carabinieri

Genova. Violenta lite sabato mattina in via del Piano, a Marassi, davanti a un bar vicino allo stadio Ferraris.

Due uomini hanno iniziato a litigare e uno dei due, un 37enne, è stato ferito dal rivale a colpi di bottiglia. L’uomo ha riportato numerosi tagli sulla testa e sulle mani, alzate nel tentativo di difendersi, ed è stato soccorso da un’ambulanza della Squadra Emergenza e portato in codice giallo all’ospedale Galliera.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata per motivi sentimentali e rapidamente degenerata, ma sono in corso accertamenti.

Più informazioni
leggi anche
polizia, centro storico
Intervento
Lite in centro storico, 21enne estrae una roncola: arrestato
ospedale galliera ambulanze pronto soccorso
Caos
Portato al pronto soccorso dopo una lite in Sottoripa, tira fuori un coltello e minaccia militi e infermieri
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.