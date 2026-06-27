Bottigliate davanti a un bar durante una lite, 37enne finisce al Galliera

Genova. Violenta lite sabato mattina in via del Piano, a Marassi, davanti a un bar vicino allo stadio Ferraris.

Due uomini hanno iniziato a litigare e uno dei due, un 37enne, è stato ferito dal rivale a colpi di bottiglia. L’uomo ha riportato numerosi tagli sulla testa e sulle mani, alzate nel tentativo di difendersi, ed è stato soccorso da un’ambulanza della Squadra Emergenza e portato in codice giallo all’ospedale Galliera.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata per motivi sentimentali e rapidamente degenerata, ma sono in corso accertamenti.