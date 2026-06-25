Notte folle a Campomorone, due uomini giù dalla finestra e uno si asserraglia in casa

Campomorone. La sera del giorno di San Giovanni Battista è stata più agitata che mai a Campomorone, nell’immediato entroterra, dove i residenti di via Martiri della Libertà, vicino a Isoverde, sono stati svegliati prima da urla e rumore di bottiglie rotte e poi dalle sirene di ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

Tutto è accaduto all’interno di un appartamento dove tre persone, forse familiari tra loro – ma la vicenda è ancora tutta da chiarire – hanno innescato una feroce lite. Il diverbio sarebbe degenerato a tal punto che i tre avrebbero tirato fuori coltelli.

Due degli uomini coinvolti sarebbero volati dalla finestra, forse spinti dal terzo litigante o forse autonomamente, cercando di fuggire. Sono finiti nel sottostante greto del torrente.

Sono stati subito soccorsi, inizialmente le loro condizioni sembravano molto gravi ma poi, è emerso, se la sono cavata con qualche contusione.

Nel frattempo il terzo uomo, cercando di fuggire dai carabinieri intervenuti, si era asserragliato prima in una cantina, poi era di nuovo salito a un piano alto, minacciando di buttarsi di sotto.

La situazione è rientrata dopo alcune ore. Non ci sono stati feriti gravi ma tanta apprensione tra gli abitanti della zona. Indagini in corso.

(la foto è tratta da uno dei gruppi Facebook di quartiere)