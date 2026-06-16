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Nel pomeriggio

Scoppia il litigio alla fermata del bus, ragazza ferita con un coccio di bottiglia

Ancora una lite degenerata in centro, stavolta davanti alla stazione Brignole

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Genova. Ancora una lite degenerata in centro, stavolta davanti alla stazione Brignole, dove due ragazzi sono stati lievemente feriti con un coccio di bottiglia.

È successo vicino alle fermate degli autobus intorno alle 14. La lite è scoppiata tra due giovani cittadini tunisini e una coppia di fidanzati, entrambi vent’anni e di origini marocchine.

Dalle parole si è passati ai fatti, e i due fidanzati sono stati feriti con un coccio di bottiglia. La ragazza, in particolare, aveva un taglio sulla mano ed è stata portata all’ospedale Galliera dalla Croce Bianca per essere medicata.

Presenti i carabinieri, fermati durante un passaggio in zona da alcuni presenti.

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