Scoppia il litigio alla fermata del bus, ragazza ferita con un coccio di bottiglia

Genova. Ancora una lite degenerata in centro, stavolta davanti alla stazione Brignole, dove due ragazzi sono stati lievemente feriti con un coccio di bottiglia.

È successo vicino alle fermate degli autobus intorno alle 14. La lite è scoppiata tra due giovani cittadini tunisini e una coppia di fidanzati, entrambi vent’anni e di origini marocchine.

Dalle parole si è passati ai fatti, e i due fidanzati sono stati feriti con un coccio di bottiglia. La ragazza, in particolare, aveva un taglio sulla mano ed è stata portata all’ospedale Galliera dalla Croce Bianca per essere medicata.

Presenti i carabinieri, fermati durante un passaggio in zona da alcuni presenti.