Liguria protagonista al Cisce di Pechino: il padiglione della regione inaugurato con istituzioni cinesi e italiane

Pechino. Si è aperta oggi a Pechino la quarta edizione del China International Supply Chain Expo (CISCE), la più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene globali di approvvigionamento, che vede quest’anno la Regione Liguria protagonista in qualità di ospite d’onore.

La cerimonia inaugurale del CISCE, a cui ha preso parte il vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese Han Zheng a conferma della rilevanza strategica dell’evento, ha visto la partecipazione della numerosa e qualificata delegazione ligure, espressione del modello Liguria: un sistema integrato che unisce istituzioni, portualità, imprese, logistica, innovazione, ricerca e servizi.

All’interno della delegazione, guidata dal capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini, con la stretta collaborazione di Spediporto e l’appoggio di Federlogistica, sono presenti Liguria International, Agenzia In Liguria, Liguria Digitale, Camera di Commercio di Genova, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale, Confindustria Genova e numerose imprese liguri che hanno scelto di accompagnare la Regione in questa missione internazionale.

Una partecipazione che ha riscosso particolare apprezzamento da parte degli organizzatori e degli interlocutori cinesi, che hanno riconosciuto il valore di una rappresentanza capace di riassumere un intero ecosistema territoriale. Per questo alla delegazione ligure sono stati riservati spazi di rilievo all’interno della manifestazione, con la partecipazione ai principali momenti istituzionali e ai convegni di maggiore interesse del CISCE, offrendo occasioni di confronto diretto con aziende, investitori e operatori economici cinesi e internazionali.

Nel pomeriggio è stato inaugurato ufficialmente il padiglione della Regione Liguria, uno spazio espositivo di circa 100 metri quadrati progettato per raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze economiche, produttive e tecnologiche. Lo stand, allestito e gestito da Agenzia In Liguria, è stato concepito come una piattaforma di incontro internazionale: ospita un’area conferenze dedicata a presentazioni e appuntamenti istituzionali, una zona riservata agli incontri B2B con operatori economici e investitori e spazi multimediali dedicati alla promozione della Liguria, delle sue imprese e delle opportunità di investimento.

Un luogo pensato non solo come vetrina, ma come punto operativo per costruire nuove relazioni commerciali e industriali, valorizzando il ruolo della Liguria quale piattaforma logistica e produttiva tra Europa, Mediterraneo e Asia.

All’apertura del padiglione Liguria, introdotta dall’intervento dell’ammiraglio Nannini, hanno partecipato l’ambasciatore d’Italia in Cina Massimo Ambrosetti, il vicegovernatore della provincia di Hainan Zhao Feng e la vicepresidente del CCPIT Lin Honghong.

Dopo il tradizionale taglio del nastro e lo scambio istituzionale di doni, il programma è proseguito con le presentazioni dedicate al sistema ligure, a partire da Andrea Giachero, presidente di Spediporto, che è intervenuto come membro della Camera di Commercio di Genova, sottolineandone il ruolo di ponte tra chi ha un’idea e chi può trasformarla in crescita, creando le condizioni ideali affinché le imprese scelgano il capoluogo ligure. Hanno poi completato gli interventi Federica Montaresi, segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, e Alberto Pozzobon, marketing manager dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, concentrandosi sul ruolo strategico della Liguria nelle dinamiche della logistica internazionale: una regione che, grazie ai suoi porti, alle infrastrutture, al patrimonio industriale e alle competenze tecnologiche, rappresenta una piattaforma naturale di collegamento tra i mercati asiatici, il Mediterraneo e l’Europa.

La giornata si è conclusa con la partecipazione della delegazione ligure alla conferenza di promozione degli investimenti dedicata alla filiera integrata delle nuove energie della provincia del Fujian, occasione di confronto sulle opportunità di collaborazione industriale e commerciale.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche Davide Falteri, presidente di Federlogistica, che ha sottoscritto il Memorandum of Understanding con CCPIT Fujian, un’intesa che avvia un percorso di collaborazione destinato a svilupparsi nei prossimi anni attraverso iniziative congiunte a supporto delle imprese, della logistica e degli scambi commerciali tra Italia e Cina.

“L’apertura del CISCE e l’inaugurazione del padiglione Liguria rappresentano un momento importante nella mission di portare direttamente in Cina il valore del nostro sistema economico, logistico e produttivo – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. La presenza di tante imprese liguri a Pechino dimostra la volontà del nostro territorio di essere protagonista sui mercati internazionali e di creare occasioni concrete di incontro e sviluppo. Oggi sono state presentate non solo le nostre eccellenze, ma un intero ecosistema fatto di porti, industria, ricerca, innovazione e servizi”.

“Il primo giorno al CISCE ha confermato l’interesse e l’attenzione verso la Liguria come partner affidabile per lo sviluppo di nuove relazioni economiche e commerciali – aggiunge l’ammiraglio Massimiliano Nannini, capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria -. La qualità della delegazione presente e la partecipazione ai momenti più rilevanti della manifestazione testimoniano il riconoscimento del valore del nostro modello territoriale. Siamo qui per costruire nuove connessioni e rafforzare il posizionamento della Liguria nelle grandi catene globali del valore”.

La missione ligure al CISCE proseguirà nei prossimi giorni con nuovi incontri istituzionali, appuntamenti B2B e momenti di confronto con imprese e operatori internazionali. Tra gli appuntamenti di rilievo è prevista la firma della lettera d’intenti tra Regione Liguria e la provincia di Hainan della Repubblica Popolare Cinese, un accordo finalizzato a favorire nuovi contatti e interscambi economici e commerciali, rafforzando i rapporti istituzionali e creando nuove opportunità di cooperazione tra i due territori.