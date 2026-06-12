Liguria Pride 2026, in corteo anche l’ordine degli psicologi: “Riflettere sul rispetto della dignità delle persone”

Genova. Il Consiglio dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria sarà presente sabato 13 giugno al Liguria Pride 2026 con una propria delegazione istituzionale, confermando l’impegno dell’ente nella promozione del benessere psicologico, del rispetto della persona e della valorizzazione delle differenze.

“Come istituzione pubblica che rappresenta la professione psicologica, riteniamo importante essere presenti nelle occasioni che favoriscono la riflessione sul rispetto della dignità delle persone, sull’inclusione sociale e sulla prevenzione di ogni forma di discriminazione. La possibilità di vivere la propria identità in contesti accoglienti e rispettosi costituisce infatti un elemento significativo per il benessere individuale e collettivo”, dichiara Claretta Femia, presidente dell’Ordine.

Le evidenze scientifiche indicano come esperienze di esclusione, stigma e discriminazione possano incidere negativamente sul benessere psicologico delle persone, mentre contesti sociali caratterizzati da accoglienza, riconoscimento e partecipazione rappresentano importanti fattori di protezione e promozione della salute mentale: “Dal punto di vista psicologico, sentirsi riconosciuti e rispettati contribuisce alla costruzione del benessere personale e relazionale. Promuovere contesti capaci di accogliere le differenze significa favorire la partecipazione delle persone alla vita sociale e sostenere una cultura del rispetto che arricchisce l’intera comunità”, afferma Alessia Battaglia, referente del comitato pari opportunità dell’Ordine.

La partecipazione al Pride si inserisce in un percorso più ampio di attività che l’Ordine dedica ai temi delle pari opportunità, dell’inclusione e della formazione professionale continua. Tra le iniziative promosse rientrano la carriera alias per le persone iscritte all’Albo, la partecipazione a momenti di confronto sui temi dell’inclusione e l’organizzazione di eventi formativi e scientifici dedicati alle tematiche dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e della prevenzione delle discriminazioni.

Il prossimo 26 settembre il Consiglio dell’Ordine promuoverà inoltre un convegno sull’identità di genere, finalizzato ad approfondire le più recenti acquisizioni scientifiche e a favorire il confronto sugli aspetti clinici, deontologici e professionali collegati a tali tematiche. “La formazione continua e l’aggiornamento scientifico rappresentano elementi essenziali per una professione che si occupa del benessere delle persone. Come Ordine intendiamo promuovere occasioni di approfondimento che aiutino le professioniste e i professionisti a operare con competenza, consapevolezza e attenzione alla pluralità delle esperienze umane”, sottolinea Marianna Pederzolli, referente del comitato pari opportunità.

Con la propria presenza al Liguria Pride 2026, l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria “intende ribadire il valore del rispetto della persona, della promozione del benessere psicologico e della costruzione di contesti sociali inclusivi, nei quali ogni individuo possa sentirsi accolto e riconosciuto nella propria dignità. Si invitano pertanto le iscritte e gli iscritti che desiderino partecipare alla manifestazione a unirsi alla delegazione dell’Ordine, ricordando il ritrovo alle 15 in via San Benedetto e la partenza della parata alle 16”.