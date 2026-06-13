Liguria Pride, è il giorno della parata nel centro di Genova: in piazza anche la sindaca Salis

Genova. Appuntamento oggi a Genova con la grande parata del Liguria Pride 2026, evento conclusivo della settimana organizzata da Liguria Rainbow per coinvolgere la cittadinanza nella sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione di genere, di identità di genere e di orientamento sessuale. Anche quest’anno è prevista la partecipazione della sindaca Silvia Salis, presente anche nel 2025 a pochi giorni dall’insediamento a Tursi: la prima cittadina dovrebbe arrivare in via San Benedetto intorno alle 15.30.

“Ripensiamoci tempesta” è il tema del Liguria Pride 2026. “Se il sistema vuole slogan pronti da inghiottire e risputare, noi scegliamo una frase lunga, che racconta una storia – spiegano gli organizzatori -. Questo nostro tempo sembra portare a un destino già scritto. La paura ci attraversa, ci immobilizza: dobbiamo nominarla, mostrarla per quello che è, riconoscere che è qui, dentro ognun* di noi. Oggi, reagire e creare nuove visioni di futuro, sembra non solo impossibile, ma anche inimmaginabile. Ma la forza della sorellanza, la potenza delle nostre alleanze, la meraviglia dei nostri immaginari queer e transfemministri, devono ricordarci che siamo scintille che divampano nelle crepe del presente”.

Il percorso

Il corteo partirà poco dopo le 16 da via San Benedetto, percorrendo le strade del centro città sino ad arrivare intorno alle 19 in piazza De Ferrari, dove si terrà il discorso finale dedicato alla sintesi del Manifesto Politico 2026.

Si tratta di circa 4 chilometri da percorrere quasi tutti in pianura, passando per via Balbi, via Serra e via XX Settembre. I percorsi più brevi sono da piazza Portello e da piazza Corvetto. Le strade saranno chiuse per il tempo necessario a consentire al corteo di sfilare.

Il primo carro sarà quello del coordinamento Liguria Rainbow, cui seguiranno quelli di Agedo Genova ed Edusex, ancora Liguria Rainbow, famiglie arcobaleno, Arcigay Genova + Arcigay Savona + Arcigay Imperia + Comunità di San Benedetto, Katartica Art, PatriarcOUT 4.0: CGIL, Rainboe Care, Arcoiris e Uil Liguria. Tra le varie realtà presenti ci sarà anche l’Ordine degli psicologi della Liguria per ribadire “il valore del rispetto della persona, della promozione del benessere psicologico e della costruzione di contesti sociali inclusivi”

Nel serpentone saranno presenti persone con la maglietta rossa, staff della parata, che distribuiranno tappi, caramelle, antistress, assorbenti e mascherine.

Le polemiche

Nelle scorse settimane non sono mancate polemiche sul Coordinamento Liguria Rainbow a causa delle grafiche a tema alpini in occasione dell’adunata nazionale. Al centrodestra che chiedeva alla giunta Salis di prendere posizione rispetto all’eventuale patrocinio al Liguria Pride, l’associazione ha risposto che anche quest’anno ha scelto di non chiederlo: “Riteniamo che la parata debba restare un momento di protesta indipendente“. Il supporto formale del Comune è stato concesso solo alla ColorataCena del 16 maggio in piazza De Ferrari.