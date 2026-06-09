Sabato è il giorno del Liguria Pride: il percorso e le strade chiude

Genova. Saranno nove i carri che guideranno la parata del Liguria Pride di sabato 13 giugno, un appuntamento che quest’anno ha come motto “Ripensiamoci tempesta“.

Il corteo partirà poco dopo le 16 da via San Benedetto, percorrendo le strade del centro città sino ad arrivare intorno alle 19 in piazza De Ferrari, dove si terrà il discorso finale dedicato alla sintesi del Manifesto Politico 2026.

Si tratta di circa 4 chilometri da percorrere quasi tutti in pianura, passando per via Balbi, via Serra e via XX Settembre. I percorsi più brevi sono da piazza Portello e da piazza Corvetto. Le strade saranno chiuse per il tempo necessario a consentire al corteo di sfilare.

Il primo carro sarà quello del coordinamento Liguria Rainbow, cui seguiranno quelli di Agedo Genova ed Edusex, ancora Liguria Rainbow, famiglie arcobaleno, Arcigay Genova + Arcigay Savona + Arcigay Imperia + Comunità di San Benedetto, Katartica Art, PatriarcOUT 4.0: CGIL, Rainboe Care, Arcoiris e Uil Liguria.

Nel serpentone saranno presenti persone con la maglietta rossa, staff della parata, che distribuiranno tappi, caramelle, antistress, assorbenti e mascherine.