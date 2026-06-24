Logistica, a Pechino terza giornata per la delegazione ligure inviata al Cisce

Liguria. Terza giornata di attività a Pechino per la Regione Liguria nell’ambito del China International Supply Chain Expo (CISCE), con una giornata dedicata al consolidamento delle relazioni istituzionali e allo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione economica e culturale tra Liguria e Cina.

La delegazione ligure, guidata dal capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini, con la stretta collaborazione di Spediporto e l’appoggio di Federlogistica, ha svolto oggi importanti incontri istituzionali con rappresentanti del governo cinese e realtà impegnate nella cooperazione tra territori.

Primo appuntamento al Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, dove la delegazione ha incontrato Wang Yupeng, vice direttore generale del Dipartimento per gli Affari UE del Ministero del Commercio cinese, accompagnato da alcuni dirigenti del Ministero.

Al centro del confronto la possibilità di rafforzare la collaborazione tra Italia e Cina e sviluppare nuove forme di cooperazione economica. Tra i temi affrontati anche la connessione diretta tra i due territori: la parte cinese ha manifestato interesse per lo sviluppo di un collegamento cargo aereo tra Genova e la Cina, un’ipotesi in linea con gli obiettivi della Regione Liguria e del sistema economico e logistico del territorio.

All’incontro hanno partecipato, oltre all’ammiraglio Nannini, Andrea Giachero, presidente di Spediporto che rappresenta anche Camera di Commercio, con il direttore generale Giampaolo Botta, Federica Montaresi, segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, e Alberto Pozzobon, marketing manager dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Giachero ha sottolineato che le principali aree di collaborazione individuate riguardano logistica e portualità, blue economy nel suo insieme, la cantieristica navale, le infrastrutture digitali e i data center, l’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica, senza dimenticare il tema del trasporto aereo dei passeggeri e dei collegamenti cargo, che possono costruire quel ponte con Genova necessario a molti players cinesi.

Successivamente la delegazione ligure ha incontrato il vicepresidente della Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC), Sun Xueqing, insieme ai rappresentanti dell’associazione.

Il confronto è stato dedicato al rafforzamento delle relazioni tra i popoli e alla prosecuzione del dialogo avviato con la provincia di Hainan, anche attraverso la prospettiva futura di un gemellaggio tra territori. Al centro dell’incontro anche il ruolo delle nuove generazioni e l’importanza degli scambi culturali, non solo universitari ma anche attraverso il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori.

La presenza ligure al CISCE ha inoltre favorito una nuova opportunità di confronto: la delegazione è stata invitata a un incontro con Habei Land Port Group, realtà cinese che, dopo aver conosciuto la partecipazione della Liguria alla manifestazione, ha espresso interesse ad avviare un dialogo.

Il gruppo gestisce una rete ferroviaria che collega già la Cina con diversi mercati europei, tra cui Germania, Serbia, Ungheria e Spagna, e ha manifestato l’interesse ad ampliare i collegamenti verso l’Italia, individuando in Genova e nella Liguria un possibile partner. La delegazione ligure ha dato disponibilità a proseguire il confronto e approfondire le possibili collaborazioni.

“Gli incontri di oggi confermano il valore di una missione che ha permesso alla Liguria di presentarsi in Cina con un sistema territoriale completo e competitivo – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Il confronto con il Ministero del Commercio cinese e con realtà come la CPAFFC dimostra il valore delle relazioni costruite in questi giorni e apre nuove prospettive di collaborazione, anche su temi strategici come logistica, collegamenti e sviluppo economico”.

“Gli incontri istituzionali di oggi rappresentano un ulteriore tassello del percorso avviato in questi giorni in Cina – aggiunge l’ammiraglio Massimiliano Nannini, capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria -. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con interlocutori di grande rilievo e di portare il valore di un territorio che unisce porti, imprese, innovazione e competenze. La prospettiva di sviluppare nuove connessioni, dalla logistica al turismo fino agli scambi culturali, conferma quanto siano importanti relazioni costruite su basi concrete e di reciproco interesse”.

La partecipazione della Liguria come ospite d’onore al CISCE prosegue con il padiglione regionale, che resterà operativo per tutta la durata della manifestazione come punto di riferimento per incontri, approfondimenti e relazioni con operatori economici e istituzionali internazionali.

Il 25 e 26 giugno la delegazione ligure si sposta a Hong Kong, dove la Regione Liguria accompagnerà Spediporto nell’inaugurazione del proprio Ufficio di Rappresentanza. L’apertura della sede rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra il sistema logistico ligure e i principali mercati asiatici, consolidando il ruolo di Genova e della Liguria come piattaforma di connessione tra Asia, Mediterraneo ed Europa.