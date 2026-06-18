Pechino, Liguria ospite al China International Supply Chain Expo dal 21 al 24 giugno

Genova. Dal 21 al 24 giugno Regione Liguria sarà a Pechino come ospite d’onore della quarta edizione di CISCE – China International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle supply chain e quest’anno in particolare alle catene della manifattura avanzata, dell’agricoltura verde, della tecnologia digitale, della vita sana, dell’energia pulita e dei servizi per le catene di fornitura.

Oltre alla Liguria, invitata dal CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) e la cui presenza all’evento è stata supportata da Spediporto, saranno ospiti d’onore dell’edizione 2026 anche l’Australia e la regione francese dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

La delegazione ligure, guidata dal capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria ammiraglio Massimiliano Nannini con la stretta collaborazione di Spediporto e l’appoggio di Federlogistica, vedrà la partecipazione di rappresentanti di Liguria International, Agenzia In Liguria, Liguria Digitale, Camera di Commercio di Genova, delle due Autorità di sistema portuale liguri, Confindustria Genova e di una significativa rappresentanza di imprese del territorio: Rina Spa, Interglobo Spa, Hub Telematica Srl, Circle Group Spa, Cargo Start, Società Consortile Goas, Priano Marchelli, Psa Italy, Ailox, Contship Group, TB Engineering, Aprile China, Zurcher Italia, Cava International Srl.

Nel corso della manifestazione sono previsti incontri istituzionali, appuntamenti business to business e momenti di networking dedicati alla promozione della Liguria, delle sue aziende ed eccellenze produttive e delle opportunità di investimento nella regione.

La presenza al CISCE è infatti un’opportunità unica per incontrare, dalla posizione privilegiata di regione ospite d’onore, numerose aziende cinesi e internazionali, creando occasioni concrete di confronto, collaborazione e sviluppo. E proprio in quest’ottica si inserisce anche la firma di una importante lettera d’intenti tra Regione Liguria e la provincia di Hainan della Repubblica Popolare Cinese.

La presenza ligure sarà valorizzata anche attraverso uno stand dedicato, allestito e gestito da Agenzia in Liguria, di circa 100 metri quadrati, con un’area conferenze per presentazioni e incontri con stakeholder e operatori internazionali, una zona dedicata agli incontri B2B e spazi espositivi con contenuti multimediali.

La partecipazione al CISCE assume un valore significativo anche per l’attenzione riservata dal sistema cinese alla presenza italiana: il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha recentemente richiamato il ruolo della Regione Liguria e la sua partecipazione alla manifestazione, riconoscendo l’importanza della collaborazione tra Liguria e Cina.

La missione proseguirà il 25 e 26 giugno a Hong Kong, dove la Regione Liguria accompagnerà Spediporto nell’inaugurazione del suo Ufficio di Rappresentanza, rafforzando ulteriormente i rapporti tra il sistema logistico ligure e i principali mercati asiatici.

“Essere Regione ospite d’onore alla China International Supply Chain Expo rappresenta un riconoscimento importante per la Liguria e per il ruolo che il nostro territorio riveste nelle dinamiche economiche e logistiche internazionali – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. La Liguria è la porta del Sud Europa affacciata sul Mediterraneo, una piattaforma naturale di connessione verso i mercati di Asia e Africa grazie ai suoi porti, alle sue infrastrutture, alle competenze del sistema logistico e alla capacità del tessuto produttivo di innovare e competere a livello globale. Al CISCE porteremo non solo le eccellenze delle nostre imprese, ma un intero sistema territoriale fatto di industria, ricerca, innovazione, università, portualità e servizi. La presenza di diverse aziende liguri e dei principali rappresentanti del mondo economico e istituzionale conferma la forza di una squadra che lavora insieme per promuovere il territorio e attrarre investimenti”.

“La presenza della presidenza della Regione al CISCE rappresenta un’opportunità politica e istituzionale di grande rilievo per portare direttamente in Cina il nostro modello di sviluppo, le eccellenze del territorio e il ruolo strategico che la Liguria può svolgere nelle nuove catene globali della Supply Chain – aggiunge il capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini -. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento all’Ambasciata d’Italia in Cina per il prezioso supporto e per l’attenzione dedicata a questa iniziativa, che sarà un momento importante di confronto e apertura internazionale, per rafforzare il posizionamento della Liguria nei mercati globali, promuovendo nuove relazioni economiche, istituzionali e commerciali. In questa prospettiva assume particolare rilievo la firma della lettera d’intenti tra Regione Liguria e la provincia di Hainan della Repubblica Popolare Cinese, un accordo che punta a favorire nuovi contatti e interscambi economici e commerciali, rafforzando i rapporti istituzionali e creando nuove opportunità di cooperazione tra due territori con importanti potenzialità di sviluppo.”

Giampaolo Botta, Direttore Generale Spediporto, commenta: “Per Spediporto la partecipazione al CISCE di Pechino rappresenta una missione di sistema, ma con obiettivi industriali molto concreti: rafforzare il ruolo della Liguria nelle grandi catene globali del valore e aprire nuove relazioni operative con il mercato asiatico. Porteremo in Cina due asset strategici: da un lato lo sviluppo del cargo aereo dell’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, su cui siamo impegnati attraverso il Consorzio GOAS, in un momento in cui vettori asiatici, operatori charter ed e-commerce guardano all’Europa e all’Italia per costruire partnership solide; dall’altro il know-how tecnologico e digitale che Spediporto, insieme a Hub Telematica, intende mettere al servizio di collaborazioni internazionali basate su dati, piattaforme avanzate e innovazione. L’apertura del nostro representative office a Hong Kong completa questa traiettoria: Genova e la Liguria non sono solo una porta d’accesso al Mediterraneo, ma un interlocutore credibile per connettere Asia ed Europa con logistica, competenze e visione.”

“Il CISCE è la prima esposizione a livello nazionale al mondo dedicata alle catene di approvvigionamento – dichiara il direttore generale per l’Italia del CCPIT Mr. Guo Peidong -. L’edizione di quest’anno è particolarmente significativa, poiché la Regione Liguria parteciperà per la prima volta in qualità di Regione ospite d’onore, accompagnata da un’ampia delegazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle istituzioni. Il CCPIT ha attribuito grande importanza alla partecipazione della Liguria e l’ha messa in evidenza durante le recenti conferenze stampa, suscitando notevole interesse tra le imprese cinesi e le amministrazioni locali. Il CISCE offre un’eccellente piattaforma per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Cina e Italia e per consentire alla Regione Liguria di esplorare concrete opportunità di business e di investimento con partner cinesi.”

“La partecipazione della Liguria al China International Supply Chain Expo conferma la centralità della logistica nelle nuove dinamiche economiche globali – sottolinea il presidente di Federlogistica Davide Falteri -. Come Federlogistica crediamo che digitalizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione siano le tre leve fondamentali per la competitività del sistema logistico italiano. La Cina rappresenta un interlocutore strategico con cui sviluppare relazioni, scambi di competenze e nuove opportunità di investimento. Federlogistica è pronta a mettere a disposizione la propria rete nazionale e internazionale per rafforzare il ruolo di Genova e della Liguria come hub logistico europeo e piattaforma di connessione tra Mediterraneo e mercati globali”.

Nelle precedenti edizioni CISCE si è affermata come appuntamento di riferimento per le imprese globali: l’ultima edizione ha registrato la partecipazione di 651 espositori provenienti da 75 Paesi e regioni, con la presenza di numerose aziende leader di settore e realtà appartenenti al ranking Fortune Global 500.