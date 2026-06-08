Lettera con minacce di morte recapitata al commissariato di Cornigliano: indagini in corso

Genova. Il nome di battesimo scritto sulla busta e dentro minacce di morte e una polverina sospetta che ha destato allarme. La lettera anonima è stata recapitata questo pomeriggio al commissariato di Cornigliano.

Era indirizzata a un poliziotto da tempo in pensione di cui sulla busta -appunto – era indicato solo il nome di battesimo. Alcuni colleghi hanno aperto la busta in commissariato, ma la presenza della polverina ha fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono arrivati gli specialisti della polizia scientifica e gli artificieri della polizia di Stato. Fortunatamente i tamponi sulle polveri sono risultati negativi rispetto ad agenti esplosivi o tossici.

Della lettera minatoria è stata informato il pm di turno che ha disposto ulteriori accertamenti per risalire all’autore. Secondo quanto appreso le minacce di morte potrebbero essere riferibili a vicende personali più che ad arresti o indagini condotte dal poliziotto, ma gli accertamenti sono in corso.