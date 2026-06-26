“Le latitudini dell’arte”: Genova celebra il dialogo tra Francia e Italia con la VII edizione della biennale

Genova. Inaugura venerdì 3 luglio alle 18.00 presso il Galata Museo del Mare la VII edizione della Biennale internazionale “Le Latitudini dell’Arte“, appuntamento che dal 2013 promuove il confronto tra l’arte contemporanea italiana e le principali realtà culturali europee. Dopo Finlandia, Ungheria, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, l’edizione 2026 è dedicata alla Francia e si sviluppa attorno al tema “Arti – Nomadismi – Linguaggi“. Ad anticipare l’apertura della Biennale sarà la mostra collaterale “Sotto il selciato c’è la spiaggia” di Angelo Pretolani presso il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, con inaugurazione martedì 30 giugno alle ore 16.30.
Antonella Cinelli, Mirko Credito, Maria Cristina Galli, Daniele Galliano, Gianni Lucchesi, Riccarda Montenero, Giuseppe Negro, Manuel Portioli, Gianni-Emilio Simonetti, Marilena Vita
Nicolas Bertoux, Aurelien Boussin, Laurence Chellali, Ana Isabel Freitas, Lory Ginedumont, Jean Pierre Giovanelli, Remy Hysbergue, Veronique Massenet, Amelie Peace, Sabrina Rattè
Fondazione Arkad (Seravezza, LU), Margaret Sara (curatrice Torino), Vision Quest 4rosso (galleria, Genova), Galleria Violetti (Siena), Memoir dell’Avenir (centro d’arte Parigi), Olga Bachshmidt (curatrice, Milano), Livingstone Gallery (L’Aia e Berlino), Valerie Antounian (curatrice, Nizza), Luisa Catucci Gallery (Berlino), Rossetti Arte Contemporanea (Genova), Michele Citro (curatore, Salerno), Galleria C+N Canepaneri (Genova/Milano), A Pick Gallery (Torino), MAIIIM (Genova), Art Commission (Genova).
Galata Museo del Mare
Il Galata Museo del Mare è una delle realtà culturali appartenenti al Comune di Genova. Insieme alla Commenda di Prè, sede del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (Mei), a Villa Doria Centurione, già Museo Navale di Pegli, e al complesso monumentale della Lanterna di Genova, fa parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni che ne cura la gestione e la direzione artistica, scientifica e culturale. I servizi di accoglienza, bigliettazione, marketing e comunicazione del Galata Museo del Mare sono affidati, in concessione, a Genova Cultura S.C.A.R.L., costituita tra CNS – Consorzio Nazionale Servizi e Socioculturale S.C.S. A supporto dell’Istituzione opera la Fondazione Promotori Musei del Mare ETS, i cui soci rappresentano oltre 80 aziende attive nei settori marittimo e dello shipping.
Il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana – con sede a Genova, è nato dall’accordo tra il Ministero della Cultura, la Regione Liguria e il Comune di Genova con la volontà di raccontare molteplici aspetti del fenomeno migratorio italiano dall’Unità d’Italia ad oggi. Il riallestimento multimediale è visitabile all’interno della Commenda di San Giovanni di Pré, ristrutturata per l’occasione, e vive in stretta relazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e il Galata Museo del Mare. Da Genova milioni di italiani sono partiti diretti alle Americhe, all’Africa, all’Asia, all’Australia e all’Europa lasciando tutto per giocarsi un viaggio senza ritorno. Il MEI è nato per ricordare questi migranti, raccontare le storie e i motivi della partenza da punto di vista umano, storico, sociologico. Un museo innovativo e multimediale, dove i visitatori possono interagire con spazi e oggetti e vivere esperienze immersive grazie allo stato dell’arte della tecnologia. Vedere, ascoltare, imparare e mettersi alla prova, negli allestimenti scenografici di uno degli edifici medievali più̀ antichi della città. Il Museo è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.