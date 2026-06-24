“Le camere del lavoro sul territorio ieri e oggi”, venerdì convegno a Palazzo Ducale

Genova. Venerdì 26 giugno alle ore 10 presso il salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale in piazza Matteotti a Genova si terrà il convegno “Le Camere del Lavoro sul territorio, ieri e oggi”.

L’iniziativa, organizzata da Camera del Lavoro e Anpi, si colloca nel percorso di avvicinamento al 30 giugno, giornata in cui, con il consueto corteo cittadino, si ricorderanno lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la convocazione del congresso del Movimento Sociale Italiano e la grande manifestazione che ne seguì, fatti che portarono alla caduta del Governo Tambroni e alla nascita di una nuova scena politica nazionale.

All’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Genova, porterà un saluto l’Assessore al Lavoro del Comune di Genova Emilio Robotti. Dopo la relazione introduttiva a cura di Fabrizio Loreto professore di storia contemporanea presso l’Università di Torino dal titolo “Alle origini del 30 giugno: il ruolo politico del sindacato nella storia d’Italia”, seguiranno gli interventi di Igor Magni Segretario Generale della Camera del Lavoro di Genova e Massimo Bisca Presidente Anpi Genova. Le conclusioni sono affidate a Serena Sorrentino Presidente della Commissione per il programma fondamentale Cgil. Modera la discussione Vanda Valettini funzionaria Cgil Genova.

Il 2026 è un anno importante per il primo sindacato del Paese che quest’anno festeggia diverse ricorrenze: i 120 anni della Cgil, i 130 della Camera del Lavoro di Genova, i 100 anni dalla nascita di Bruno Trentin, una delle figure più importanti del sindacalismo italiano e del movimento per l’emancipazione del lavoro.