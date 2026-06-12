Sciopero nazionale dei lavoratori della cultura: “Paradosso Italia, patrimonio immenso ma lavoratori precari”

Genova. “Carenze di organico vicine al 50%, esternalizzazioni e «lavoro povero». Sono i motivi dello sciopero nazionale dei lavoratori della cultura che a Genova ha unito il personale ministeriale e quello comunale in un presidio davanti alla Prefettura. I numeri evidenziano la sofferenza degli istituti: 95 dipendenti su 135 alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio; 125 su 178 ai Musei nazionali; 26 su 45 all’Archivio di Stato e 39 su 68 alla Biblioteca Universitaria di Genova, a cui si aggiungono i circa 20 addetti su 50 degli Archivi di Savona, Imperia e La Spezia.

“Le carenze di organico ormai enormi su tutto il territorio nazionale, ma in particolar modo nella nostra città”, ha spiegato Luca Infantino, segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Genova e area metropolitana. Il sindacalista ha denunciato i vuoti di personale criticando l’affidamento di servizi e sicurezza a cooperative e privati: “Ogni volta che si gestiscono passaggi sulla cooperazione sociale o sui lavoratori atipici, si crea lavoro povero. Il lavoro pubblico deve restare pubblico». La protesta punta il dito anche contro il Comune per la gestione di musei e biblioteche civiche. «La nostra battaglia nasce dalle giunte precedenti che hanno iniziato, a partire dal Museo di Sant’Agostino, un processo di esternalizzazione – precisa Infantino – che ormai definisce il fatto che abbiamo interi musei gestiti dal privato». La richiesta è quella di un protocollo d’intesa tra sindacati Comune di Genova e area ministeriale, per dare vita a un piano di valorizzazione legato anche al turismo crocieristico. “La cultura va difesa in questa città e in questo paese – conclude Infantino – perché deve essere una ricchezza, non un costo”.

Tra i partecipanti al presidio anche i lavoratori e le lavoratrici dei Mei, Museo dell’emigrazione italiana: “Anche per l’estate 2026 al museo è stata prospettata una riduzione drastica dell’orario di apertura nei mesi di giugno-settembre, fino a tre giorni settimanali – si legge in una nota stampa diffusa in queste ore – Una situazione che si ripresenta per il secondo anno consecutivo e che continua a scaricarsi interamente sull’organizzazione del lavoro di una ventina di operatori tra servizi museali, didattica e pulizie. A seguito delle mobilitazioni dei lavoratori e delle prese di posizione sindacali, la situazione ha trovato una soluzione temporanea che non modifica tuttavia il quadro generale di instabilità e incertezza che caratterizza la gestione del museo. Una vicenda che negli ultimi due anni mostra con chiarezza cosa significhi lavorare in un sistema culturale fondato su appalti, esternalizzazioni e decisioni calate dall’alto: incertezza sugli orari, continui cambi di programmazione e ricadute dirette sulle condizioni di lavoro”.

Motivazioni che sono in linea con la mobilitazione nazionale: il settore soffre di un cronico sottofinanziamento. I sindacati muovono una forte critica politica all’esecutivo, giudicando inaccettabile la scelta di tagliare le risorse destinate alla cultura per ridistribuirle a favore del riarmo e delle spese militari. Lo slogan della mobilitazione rivendica infatti una scelta netta: “Scegliamo la cultura, il lavoro, la pace”.

Quindi una battaglia contro i tagli dei finanziamenti pubblici sul settore, la precarietà strutturale e le esternalizzazioni dei servizi, e contro il ricorso del lavoro a intermittenza. Le sigle sindacali intendono rompere “il silenzio istituzionale e denunciare il paradosso di un Paese come l’Italia, che fonda una parte essenziale della propria identità e del proprio valore internazionale sulla cultura, ma non riconosce la dignità di chi quella ricchezza la produce, la custodisce e la valorizza quotidianamente”.