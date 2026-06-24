  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Iniziative

La Sampdoria realizza il logo per gli 80 anni dalla fondazione

Tempismo dell'annuncio discutibile con la piazza in aperta contestazione nei confronti del club

Generico giugno 2026

La Sampdoria ha presentato il logo per celebrare gli 80 anni di vita. Un annuncio che arriva però in un momento in cui l’umore della piazza è negativo. Ieri, infatti la pesante contestazione a Bogliasco. Nel mirino, la scelta di un allenatore inesperto, Bernardo Corradi, e di un direttore sportivo inedito come Américo Branco.

Il comunicato del club

Un logo pensato per dare il via alla celebrazione di ottant’anni di appartenenza, passione e identità blucerchiata che accompagnerà l’U.C. Sampdoria nella stagione 26/27.
La Croce di San Giorgio racconta Genova, città in cui tutto ha avuto inizio. Il Baciccia rappresenta l’anima blucerchiata. Le corone d’alloro celebrano la storia e i traguardi raggiunti. Il numero 80 invece segna un anniversario straordinario.

L’iniziativa GreenGraffiti

Un messaggio che appare all’improvviso sul marciapiede, un QR code da inquadrare e una sorpresa da scoprire. In occasione dell’avvicinamento alla stagione sportiva 2026/27, quella che celebrerà gli 80 anni della Sampdoria, ecco una speciale campagna di comunicazione e marketing realizzata in collaborazione con GreenGraffiti.

Impatto. L’iniziativa porterà il racconto della storia blucerchiata direttamente nelle strade di Genova attraverso una forma di comunicazione innovativa, sostenibile e ad alto impatto visivo. I GreenGraffiti trasformano infatti marciapiedi e piazze in spazi di comunicazione non convenzionali, capaci di attirare l’attenzione dei passanti e generare curiosità, coinvolgimento e condivisione. I messaggi vengono realizzati mediante una tecnica brevettata che utilizza stencil e una speciale miscela a basso impatto ambientale, con la fase di pulizia affidata esclusivamente all’uso di acqua.

Storia. I GreenGraffiti blucerchiati animeranno i punti più frequentati della città con il claim Ogni forma ha una storia. Componila con noi. Attraverso il QR code, tifosi e cittadini accederanno a una landing page dedicata all’80° anniversario blucerchiato, con il logo speciale che accompagnerà quello istituzionale per tutto l’arco della stagione 2026/27. Un percorso diffuso che accompagnerà il club verso una stagione storica da vivere e celebrare insieme.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.