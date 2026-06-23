La Red Bull Cerro Abajo 2026 impone lo stop della Funicolare Zecca Righi

Genova. Anche quest’anno Genova ospita il Red Bull Cerro Abajo, una delle competizioni di urban downhill più spettacolari e adrenaliniche al mondo, e la Funicolare Zecca-Righi sarà nuovamente al centro dell’azione.
Il percorso di gara partirà dalla stazione superiore del Righi e si snoderà lungo le storiche Mura Nuove, attraversando creuze, scalinate e suggestivi scorci del centro cittadino, fino al traguardo di largo Zecca.
Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il servizio della Funicolare Zecca-Righi subirà le seguenti sospensioni:
• sabato 27 giugno dalle 12:00 (ultima corsa) alle 18:40 (ripartenza)
• domenica 28 giugno dalle 9.00 (ultima corsa) alle 19.00 (ripartenza)
La ripresa del servizio potrà subire lievi ritardi in relazione all’andamento della manifestazione.
Inoltre da venerdì 26 a lunedì 29 giugno le terrazze della funicolare Zecca–Righi resteranno chiuse al pubblico.
Per agevolare gli spostamenti di cittadini e visitatori, sarà attiva la linea bus F1:
• sabato 27 giugno dalle ore 8:00 alle ore 19:00
• domenica 28 giugno dalle ore 8:00 alle ore 21:00
La linea F1 effettuerà il seguente percorso: piazza Bandiera, corso Dogali, via Costanzi, largo Caproni (capolinea presso la stazione superiore della Funicolare Zecca-Righi).
Si ricorda, inoltre, che la stazione a monte della funicolare è raggiungibile anche tramite la linea 64, in servizio sul consueto percorso da piazza Manin lungo via Costanzi.