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Il punto

La protesta dei fenicotteri arriva nel Centro Ovest: “Informazione e giustizia ambientale strumenti della democrazia”

La consigliera Medina Habili ha presentato una espressione di sentimento, mentre prosegue la mobilitazione della comunità albanese di Genova

medila habili

Genova. Nel giorno del ventottesimo anniversario della Convenzione di Aarhus — che sancisce il diritto dei cittadini all’informazione, alla partecipazione e alla giustizia ambientale — due voci genovesi si uniscono per amplificare la “protesta dei fenicotteri” che da settimane scuote l’Albania.

Nel Consiglio Municipale del Centro Ovest, la consigliera Medina Habili (Alleanza Verdi e Sinistra) ha presentato un’Espressione di Sentimento in solidarietà al popolo albanese, che ha scelto il fenicottero come simbolo della propria resistenza contro la svendita del territorio, la distruzione delle aree naturali protette e le politiche antidemocratiche del governo Rama, tracciando un parallelo tra la mercificazione del territorio albanese e le politiche dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR): “Sono due facce della stessa politica che specula sui beni comuni – ha detto Habili – Sentiamo ancora più forte il dovere di ricordare che il diritto all’informazione, alla partecipazione e alla giustizia in materia ambientale non sono principi astratti, ma strumenti concreti di democrazia. È anche attraverso questi strumenti che le comunità possono difendere i propri territori, far valere la propria voce e opporsi a decisioni imposte dall’alto che ignorano il bene comune”.

Parallelamente, da quattro settimane l’Associazione Culturale Albanese Jonus porta in piazza a Genova e in Liguria la stessa voce: quella di una diaspora che non rinuncia alla responsabilità civica verso il proprio Paese d’origine.

Le due realtà convergono su un punto essenziale: “difendere la terra e difendere le persone sono atti inseparabili. La questione ambientale che ha acceso la protesta è la scintilla di un malcontento più profondo — corruzione, spopolamento, emigrazione di massa, distanza tra cittadini e istituzioni — che accomuna molte democrazie sotto pressione. Con Alleanza Verdi e Sinistra, è già stata inviata una petizione al Parlamento Europeo per sollecitare provvedimenti contro le violazioni del governo Rama. Genova oggi dice: una comunità che difende la propria cultura e il proprio territorio è una comunità che costruisce il proprio futuro“.

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