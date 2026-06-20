La nave Gnv azzurra è arrivata a porto Torres, i passeggeri partiranno per Genova stasera

Genova. GNV informa in una note che la nave GNV Azzurra è giunta poco fa in sicurezza nel porto di Porto Torres, assistita durante la navigazione da un rimorchiatore e in costante coordinamento con le autorità marittime competenti.

A seguito dell’allarme registrato a bordo nella notte per un principio di incendio nella sala macchine, sono state attivate tutte le procedure di sicurezza. “L’evento è stato gestito senza conseguenze per le persone a bordo e nel pieno rispetto dei protocolli previsti. In via esclusivamente precauzionale, i passeggeri sono stati radunati presso i punti di raccolta con indosso il giubbotto di salvataggio, come previsto dai protocolli applicabili in questi casi, e costantemente informati sull’evoluzione della situazione attraverso annunci effettuati regolarmente a bordo in più lingue. I passeggeri sono stati inoltre costantemente assistiti e supportati dall’equipaggio”.

La nave, che possiede tutte le certificazioni richieste, era entrata in servizio sulla linea Genova–Porto Torres circa due settimane fa, dopo aver completato con esito positivo le visite ispettive previste dalla normativa vigente.

“La sicurezza delle persone a bordo ha rappresentato in ogni momento la priorità assoluta della Compagnia” assicurano da Gnv. Per quanto riguarda le cause dell’accaduto Le verifiche, già avviate dopo l’arrivo a Porto Torres, consentiranno di accertare con precisione le cause dell’evento, valutare gli eventuali interventi necessari e definire le tempistiche per il ritorno in servizio della nave.

I passeggeri a bordo di GNV Azzurra, così come quelli già prenotati sui collegamenti interessati, sono stati riprotetti su altre navi della Compagnia, disponibili o appositamente impiegate in sostituzione dell’unità. I passeggeri attualmente a bordo saranno sbarcati e potranno ripartire questa sera alla volta di Genova.

La Compagnia – conclude Gnv – continuerà a fornire aggiornamenti non appena disponibili e assicura la massima collaborazione alle autorità coinvolte, che ringrazia per il supporto e il tempestivo intervento.