La Coppa Davis e la Billie Jean King esposte in esclusiva al Tennis Club di Albaro

Genova. Si è svolta ieri sera, nella sede del Tennis Club Albaro in via Teano, una delle tappe più attese del Trophy Tour 2026, l’iniziativa che porta in giro per l’Italia i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale per squadre nazionali: la Coppa Davis e la Coppa Billie Jean King. Per la prima coppa, in particolare, si è trattato della terza esposizione consecutiva a Genova negli ultimi tre anni, dopo quelle avvenute a Palazzo Tursi nel 2024 e nella sede del Park Tennis Club nel 2025.
”La presenza della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup è per la Liguria un motivo di grande orgoglio. Parliamo di tennis e di risultati straordinari a livello mondiale, resi possibili dai campioni che hanno conquistato questi trofei. Per questo voglio ringraziare il Tennis Club Albaro, il presidente Francesco Cozzi e tutti gli organizzatori che hanno lavorato per portare queste coppe a Genova: è il risultato di un grande lavoro di squadra”. Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel corso dell’evento. “Sono molto contento che la Liguria possa vivere una festa come questa – spiega Bucci – perché celebrare queste coppe significa celebrare lo sport a Genova e nella nostra regione. Lo sport ha infatti un grande valore educativo: insegna impegno, sacrificio e rispetto delle regole, formando cittadini consapevoli. Per questo continuiamo a investire nello sport, perché significa investire nel futuro della nostra comunità”.
“Le esposizioni a Genova della Coppa Davis e della Coppa Billie Jean King certificano ancora una volta l’importante ruolo che la Liguria ha assunto all’interno del panorama tennistico nazionale – ha aggiunto l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro -. In un momento da sogno per questa disciplina a tutti i livelli, queste due fantastiche coppe ci ricordano la portata dei titoli conseguiti dalle azzurre e dagli azzurri. L’Italia le ha vinte entrambe nello stesso anno solare, per la seconda volta consecutiva nella sua storia: un risultato incredibile, poiché solamente cinque Nazioni erano state capaci di ciò in passato. Essere annoverati fra i prestigiosi circoli che possono ospitare questi illustri riconoscimenti è un attestato molto positivo per il Tennis Club Albaro, così come per il comitato ligure della Federazione Italiana Tennis Padel e tutto il nostro movimento tennistico, che si conferma ogni anno in costante crescita”.