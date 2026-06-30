La Coppa Davis e la Billie Jean King esposte in esclusiva al Tennis Club di Albaro

Genova. Si è svolta ieri sera,​ nella sede del Tennis Club Albaro in via Teano, una delle tappe più attese del Trophy Tour 2026, l’iniziativa che porta in giro per l’Italia i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale per squadre nazionali: la Coppa Davis e la Coppa Billie Jean King. Per la prima coppa, in particolare, si è trattato della terza esposizione consecutiva a Genova negli ultimi tre anni, dopo quelle avvenute a Palazzo Tursi nel 2024 e nella sede del Park Tennis Club nel 2025.​

​”La presenza della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup è per la Liguria un motivo di grande orgoglio. Parliamo di tennis e di risultati straordinari a livello mondiale, resi possibili dai campioni che hanno conquistato questi trofei. ​Per questo voglio ringraziare il Tennis Club Albaro, il presidente Francesco Cozzi e tutti gli organizzatori che hanno lavorato per portare queste coppe a Genova: ​è​ il risultato di un grande lavoro di squadra​”. Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel corso dell’evento. “Sono molto contento che ​l​a Liguria possa vivere una festa come questa – spiega Bucci – perché celebrare queste coppe significa celebrare lo sport ​a​ Genova e nella nostra regione. Lo sport ha​ infatti un grande valore educativo: insegna impegno, sacrificio e rispetto delle regole, formando cittadini consapevoli. Per questo continuiamo a investire nello sport, perché significa investire nel futuro della nostra comunità​”.

“Le esposizioni a Genova della Coppa Davis e della Coppa Billie Jean King certificano ancora una volta l’importante ruolo che la Liguria ha assunto all’interno del panorama tennistico nazionale – ha ​a​ggiunto l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro -. In un momento da sogno per questa disciplina a tutti i livelli, queste due fantastiche coppe ci ricordano la portata dei titoli conseguiti dalle azzurre e dagli azzurri. L’Italia le ha vinte entrambe nello stesso anno solare, per la seconda volta consecutiva nella sua storia: un risultato incredibile, poiché solamente cinque Nazioni erano state capaci di ciò in passato. Essere annoverati fra i prestigiosi circoli che possono ospitare questi illustri riconoscimenti è un attestato molto positivo per il Tennis Club Albaro, così come per il comitato ligure della Federazione Italiana Tennis Padel e tutto il nostro movimento tennistico, che si conferma ogni anno in costante crescita”.