Gruppo Iren e Confindustria insieme per supportare le piccole e medie imprese

Genova. Sostenere i percorsi di innovazione e sostenibilità delle piccole e medie imprese: è l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi da Gruppo Iren e Confindustria Genova, al termine dell’evento dedicato alla presentazione dello studio realizzato da The European House – Ambrosetti sul valore generato da Iren per i territori.

L’accordo nasce dalla volontà comune di rafforzare la competitività del tessuto produttivo locale attraverso iniziative concrete rivolte alle piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo di competenze, l’adozione di pratiche ESG (Environmental, Social e Governance) e il consolidamento della resilienza delle catene di fornitura.

L’intesa prevede la definizione di iniziative e percorsi dedicati alle imprese della catena di approvvigionamento, con particolare attenzione a temi come innovazione tecnologica, economia circolare, transizione energetica, mobilità sostenibile, gestione efficiente delle risorse e diffusione della cultura ESG.

“La sostenibilità delle filiere è una leva strategica per la competitività delle imprese e per la crescita dei territori. Con questo Protocollo vogliamo rafforzare il dialogo e la collaborazione con le pmi che operano nella nostra catena di fornitura, accompagnandole nei percorsi di innovazione e integrazione dei criteri ESG. Una filiera più solida, resiliente e sostenibile genera valore non solo per le aziende che ne fanno parte, ma per l’intero sistema economico locale”, ha dichiarato Vito Gurrieri, direttore approvvigionamenti, logistica e servizi del Gruppo Iren.

“L’accordo con il Gruppo Iren declina, in termini operativi, le possibili azioni di sviluppo e di supporto alle PMI di filiera indicate nel documento di indirizzo strategico “Pmi, Grandi Imprese e filiere produttive”, elaborato dal Gruppo Piccola Industria in collaborazione con il Centro Studi di Confindustria Genova, con particolare attenzione ai temi della catena di fornitura, della digitalizzazione e della transizione green. L’obiettivo è contribuire a rendere le nostre PMI più competitive e più “compliant” con le esigenze di un Gruppo teso all’innovazione quale è Iren”, ha aggiunto Fabrizio Ferrari, Presidente Confindustria Genova.