Investito e ucciso in corso Italia, Vincenzo Rametta è accusato di omicidio volontario

Genova. Il sostituto procuratore Andrea Ranalli ha conferito questa mattina l’incarico per l’autopsia sul corpo di Edoardo Corrieri, il 29enne investito in corso Italia sabato mattina dal coetaneo Vincenzo Rametta. L’autopsia sarà effettuata nella giornata di oggi dal medico legale Francesco Ventura che depositerà la relazione entro 60 giorni.

La famiglia di Corrieri hanno nominato come legale di parte l’avvocata Francesca De Martini. L’avvocato Stefano Ganci, che difende Rametta, ha nominato un proprio consulente tecnico.

Nell’avviso il pm ha modificato il capo di imputazione da tentato omicidio a omicidio doloso, cioè volontario. Non è escluso che in futuro il capo di imputazione possa essere aggravato dai futili motivi.

Rametta, che si era consegnato ai poliziotti pochi minuti dopo l’investimento, si trova tuttora nel carcere di Marassi. Gli inquirenti non hanno dubbi circa la volontarietà del gesto, soprattutto grazie al video che mostra il momento in cui Rametta a forte velocità travolge Corrieri sterzando sul lato destro della carreggiata a livello del parcheggio vuoto di quel tratto di corso Italia. Lui invece ai poliziotti ha detto che Corrieri era in mezzo alla strada e che non lo ha visto perché aveva lo spray al peperoncino negli occhi.

La gip Maria Antonia Di Lazzaro ha disposto per lui i domiciliari con braccialetto elettronico ma nell’attesa che arrivi il dispositivo il giovane resterà in cella.