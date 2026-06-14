Investito in corso Italia, si aggravano le condizioni del 29enne. In rianimazione il motociclista caduto a Pontedecimo

Genova. Si sono ulteriormente aggravate le condizioni di salute del ragazzo di 29 anni, investito violentemente da una vettura nella notte tra venerdì e sabato in corso Italia.

La direzione del San Martino di Genova ha infatti emesso una nota stampa in cui riporta il peggioramento del quadro clinico: “Il giovane resta ricoverato nella Rianimazione M3, sotto la costante supervisione dell’equipe del professor Nicolò Patroniti”. Nel frattempo gli agenti della squadra mobile hanno fatto luce sulla dinamica: all’origine dell’incidente ci sarebbe stata una lite scoppiata qualche istante prima fuori da un locale della zona.

L’episodio è stato ricostruito grazie alle testimonianze e alle registrazioni delle telecamere, in particolare quelle del comando provinciale dei carabinieri che si trova a poche decine di metri. Dalle immagini si vede il giovane investitore accerchiato da 5-6 persone che sale in auto, poi durante la fuga travolge il coetaneo. Poco prima aveva tentato di approcciare una ragazza. Gli amici di lei sono intervenuti e volevo picchiarlo, da cui la fuga e l’investimento.

La direzione del policlinico, inoltre, fa sapere che anche le condizioni dell’uomo di 59 anni caduto questa notte a Pontedecimo si sono aggravate, tanto da richiedere il ricovero nel reparto di rianimazione M3 dell’ospedale.