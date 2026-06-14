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Quadro difficile

Investito in corso Italia, si aggravano le condizioni del 29enne. In rianimazione il motociclista caduto a Pontedecimo

Il giovane lotta per la vita dopo il terribile incidente di venerdì notte. Situazione complicatissima anche per il 59enne caduto la scorsa notte in via Gallino

Generico giugno 2026

Genova. Si sono ulteriormente aggravate le condizioni di salute del ragazzo di 29 anni, investito violentemente da una vettura nella notte tra venerdì e sabato in corso Italia.

La direzione del San Martino di Genova ha infatti emesso una nota stampa in cui riporta il peggioramento del quadro clinico: “Il giovane resta ricoverato nella Rianimazione M3, sotto la costante supervisione dell’equipe del professor Nicolò Patroniti”. Nel frattempo gli agenti della squadra mobile hanno fatto luce sulla dinamica: all’origine dell’incidente ci sarebbe stata una lite scoppiata qualche istante prima fuori da un locale della zona.

L’episodio è stato ricostruito grazie alle testimonianze e alle registrazioni delle telecamere, in particolare quelle del comando provinciale dei carabinieri che si trova a poche decine di metri. Dalle immagini si vede il giovane investitore accerchiato da 5-6 persone che sale in auto, poi durante la fuga travolge il coetaneo. Poco prima aveva tentato di approcciare una ragazza. Gli amici di lei sono intervenuti e volevo picchiarlo, da cui la fuga e l’investimento.

La direzione del policlinico, inoltre, fa sapere che anche le condizioni dell’uomo di 59 anni caduto questa notte a Pontedecimo si sono aggravate, tanto da richiedere il ricovero nel reparto di rianimazione M3 dell’ospedale.

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