Investimento in corso Italia: Edoardo Corrieri è morto in ospedale

Genova. Non ce l’ha fatta Edoardo Corrieri, il ragazzo di 29 anni che poco prima dell’alba di domenica è stato investito in corso Italia da Vincenzo Rametta, operaio di 28 anni.

Corrieri era stato portato d’urgenza e in condizioni già disperate all’ospedale San Martino, dove era stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico durato ore. Nonostante gli sforzi dell’equipe medica, il ragazzo è morto nel reparto di rianimazione, dove era stato trasferito subito dopo l’operazione.

L’accusa per Rametta, adesso, passa da tentato omicidio a omicidio. In mattinata è stato convalidato il suo arresto, e la gip Maria Antonia Di Lazzaro si è riservata. Nel corso dell’udienza di convalida il 28enne, assistito dall’avvocato Stefano Ganci, ha ribadito “il dispiacere” per l’accaduto, ma non ha commentato né risposto alle domande sulla dinamica dell’investimento. Nè il pm Andrea Ranalli, titolare del fascicolo, né la gip erano a conoscenza del decesso di Corrieri.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile il 28enne avrebbe investito volontariamente Rametta, al termine di quella che – secondo le testimonianze degli amici – era una lite scoppiata all’uscita di un locale di corso Italia tra due gruppi di giovani.

Gli investigatori ritengono che la discussione sia nata per l’apprezzamento da parte di Rametta, che era insieme a due amici, ad alcune ragazze. Tra i due gruppi sarebbe nata la lite che, tra minacce e spintoni, continua tra Rametta e Corrieri. Sempre secondo la ricostruzione, corroborata anche dalle telecamere di sorveglianza, Rametta è salito in auto per andarsene e Corrieri si sarebbe avvicinato, tirando fuori il telefono forse per filmarlo o prendere la targa dell’auto. A quel punto Rametta avrebbe schiacciato l’acceleratore travolgendo il ragazzo.

La mamma di Corrieri, a poche ore dall’incidente, aveva lanciato un disperato appello sui social per cercare testimoni dell’incidente: “Per favore c’è qualcuno che era presente all’investimento volontario in corso Italia stamattina alle ore 4 che ha subito mio figlio? Vi prego scrivetemi in privato, ho bisogno di voi”.