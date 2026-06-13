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Indagini

Una lite all’origine dell’investimento in corso Italia: arrestato 28enne, il ragazzo resta gravissimo

Il 28enne investitore era stato accerchiato da un gruppo di coetanei dopo aver tentato un approccio con una ragazza. Dalle telecamere si vede mentre sale in auto e durante la fuga travolge il 29enne

Generico giugno 2026

Genova. C’è una lite all’origine dell’investimento avvenuto la scorsa notte in corso Italia, all’altezza di via San Giuliano, ai danni di un 29enne genovese che adesso è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Martino. È quanto ricostruito finora dalla sezione infortunistica della polizia locale e dalla polizia di Stato, intervenute sul posto poco dopo le 4.30 del mattino.

Sono stati gli agenti delle volanti a fermare l’auto in fuga e ad individuare il giovane che era alla guida: ha 28 anni ed è stato portato in questura dove è stato arrestato per lesioni gravissime.

L’episodio è stato ricostruito  grazie alle testimonianze e alle registrazioni delle telecamere, in particolare quelle del comando provinciale dei carabinieri che si trova a poche decine di metri. Dalle immagini si vede il giovane accerchiato da 5-6 persone che sale in auto, poi durante la fuga travolge il coetaneo. Poco prima il 28enne aveva tentato di approcciare una ragazza. Gli amici di lei sono intervenuti e volevo picchiarlo, da cui la fuga e l’investimento. Il 28enne arrestato, che non ha precedenti penali, è risultato avere un tasso alcolemico di 1.15.

Gli approfondimenti investigativi sono ora affidati agli uomini della squadra mobile diretti da Carlo Bartelli e da Antonino Porcino.

Il ragazzo travolto si trova sempre ricoverato al San Martino in condizioni gravissime. Ha riportato un severo trauma cranico con profonde lacerazioni a una gamba e ad una mano e la semi-amputazione di un dito, con copiosa emorragia. Intubato dai soccorritori, è stato portato in pronto soccorso per poi essere sottoposto a un intervento neurochirurgico.

 

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