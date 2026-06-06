Genova. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Genova sono stati allertati per un presunto bagnante in difficoltà nel torrente Polcevera all’altezza del ponte Navarra, a San Quirico, davanti all’Ipercoop Aquilone.

Immediatamente sono state inviate le squadre di Bolzaneto e il nucleo sommozzatori. Questi ultimi hanno perlustrato la zona al di sotto di uno scivolo di cemento, punto molto pericoloso in caso di importanti quantità di acqua, perché la stessa non permette di uscire dal mulinello che si crea.

La perlustrazione ha dato comunque esito negativo. Se mai ci fosse stato qualcuno in acqua, probabile che fosse già uscito da solo.

Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile che qualcuno si tuffasse nelle acque del torrente Polcevera, soprattutto per via dell’inquinamento oltre che per ovvie questioni di sicurezza. Nelle ultime estati, complice l’aumentare delle temperature, si sono visti alcuni temerari lanciarsi in bagni nelle zone dove l’acqua è più profonda.