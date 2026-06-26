Interventi strategici per la città, la giunta Salis vara il programma per il partenariato pubblico-privato

Genova. La Giunta comunale, su iniziativa dell’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante, e del vicesindaco e assessore a Bilancio, Affari generali, Contratti e appalti, Alessandro Terrile, ha approvato la proposta di Programma triennale delle esigenze pubbliche da realizzare attraverso forme di partenariato pubblico-privato per il triennio 2026-2028, che verrà ora sottoposto all’esame del Consiglio comunale.

Il piano, previsto dall’articolo 175 del Codice dei Contratti, individua gli ambiti nei quali il Comune potrà attivare forme di collaborazione con operatori privati per dare impulso a interventi e servizi considerati strategici per la città. Uno strumento che consente di integrare risorse, competenze tecniche, capacità organizzative e soluzioni innovative, rendendo più veloce la realizzazione dei progetti e più efficace la risposta dell’amministrazione alle esigenze del territorio.

La programmazione triennale rappresenta un passaggio significativo perché permette di mettere a fuoco con maggiore precisione le priorità cittadine e di costruire percorsi operativi concreti in settori chiave come infrastrutture, patrimonio pubblico, energia, impiantistica sportiva, cultura, manutenzioni e servizi dedicati alle famiglie e ai giovani.

“Questo programma ci permette di definire con chiarezza le priorità infrastrutturali e manutentive della città, costruendo un percorso concreto per trasformarle in interventi realizzabili – sottolinea l’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante –. Il partenariato pubblico-privato è uno strumento fondamentale per dare maggiore velocità all’attuazione di opere strategiche, migliorare la gestione del patrimonio comunale e affrontare con maggiore efficacia sfide centrali come la rigenerazione urbana, la modernizzazione degli impianti e la transizione energetica. Significa programmare oggi la Genova dei prossimi anni, con una visione chiara e sostenibile trasformando la programmazione in cantieri, servizi e opportunità reali per Genova”.

“Dal punto di vista finanziario e amministrativo – evidenzia il vicesindaco con delega a Bilancio, Affari generali, Contratti e appalti, Alessandro Terrile – il valore di questo piano sta nella capacità di coniugare sostenibilità economica e qualità degli interventi. Attraverso questi strumenti il Comune può attrarre investimenti privati in un quadro di regole chiaro e trasparente, ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche e costruire un equilibrio solido tra esigenze di bilancio, tutela dell’interesse collettivo e sviluppo della città. Perché ci consente di strutturare con maggiore precisione le nostre esigenze individuando strumenti capaci di attrarre capitali privati all’interno di un quadro regolato, trasparente e orientato alla tutela dell’interesse pubblico. L’obiettivo è rendere più efficiente l’impiego delle risorse, ampliare la capacità di investimento dell’ente e garantire una programmazione solida, coerente e sostenibile nel tempo”.

Tra i principali ambiti inseriti nel programma figurano la valorizzazione del Waterfront di Levante, la promozione di eventi culturali e ricreativi, l’efficientamento energetico del patrimonio comunale, l’installazione di impianti fotovoltaici, il rilancio del sistema dei Forti, il potenziamento delle manutenzioni cittadine, la gestione e riqualificazione degli impianti sportivi, la cura del verde urbano, la realizzazione di nuovi studentati e il rafforzamento dei servizi per l’infanzia.

Con il passaggio in Consiglio comunale, Genova potrà dotarsi di una cornice operativa aggiornata e flessibile per attivare sinergie tra pubblico e privato, trasformando più rapidamente obiettivi strategici in interventi concreti e accompagnando con maggiore efficacia il percorso di crescita, innovazione, miglioramento e trasformazione della città.