  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Istanze

Infrastrutture, Bucci incontra Salvini: “Accelerare i cantieri che stressano la rete autostradale”

Colloquio di un'ora alla presenza di Rixi sui principali dossier della Liguria: "Clima di grande collaborazione"

Generico giugno 2026

Genova. Incontro istituzionale oggi tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci per un confronto sui principali dossier infrastrutturali strategici per il territorio ligure. Al confronto ha partecipato anche il viceministro Edoardo Rixi.

“La Liguria sta vivendo una stagione di investimenti senza precedenti. Il confronto costante con il Governo è fondamentale per monitorare l’avanzamento delle opere e velocizzare tutti gli interventi più rilevanti che renderanno il nostro territorio sempre più competitivo e connesso. Ho chiesto un sostegno concreto da parte del ministero per far accelerare i cantieri che stanno stressando la nostra rete autostradale e penalizzando oltremodo i liguri e tutti i settori dell’economia regionale”, dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

“Nel corso del colloquio, durato circa un’ora e svoltosi in un clima di grande cordialità e collaborazione – riferisce la Lega in una nota – è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle opere più rilevanti per la crescita della Liguria, tra cui la nuova diga foranea di Genova (fase A e fase B), il tunnel subportuale, il raddoppio ferroviario Finale Ligure-Andora, il tunnel della Val Fontanabuona e il Terzo Valico dei Giovi. Un momento di confronto è stato dedicato al monitoraggio dei cantieri della rete autostradale ligure”.

“L’incontro – si legge ancora – ha rappresentato anche un’occasione per condividere valutazioni e prospettive sulle future strategie di sviluppo infrastrutturale della regione, ritenute dal ministro Salvini fondamentali per la crescita della Liguria”.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.