Operaio schiacciato da un pannello a Voltri: eseguita l’autopsia sul corpo di Massimiliano Delfino

Genova. E’ stata eseguita questo pomeriggio l’autopsia sul corpo di Massimiliano Delfino, l’operaio di 57 anni schiacciato da un pannello di metallo di una tonnellata il 25 giugno nel quartiere Voltri a Genova. L’incarico è stato affidato al medico legale Andrea Cariati.

Ad essere indagati per omicidio colposo sono il datore di lavoro, legale rappresentante della Saldotecnica Europe la ditta specializzata in campo meccanico per cui la vittima lavorava (difeso da Alessandro Sola) e il collega che stava guidando il muletto su cui Delfino stava caricando il pesante pannello (assistito da Andrea Casu). Al termine dell’accertamento è stato dato il nulla osta per i funerali. I famigliari di Delfino sono assisti dagli avvocati Maurizio Bozzano e Marco Mensi.

il fascicolo per omicidio colposo, aperto dalla pm Eugenia Menichetti sarà ora affidato al collega Giuseppe Longo, che fa parte del pool di magistrati che si occupano degli infortuni sul lavoro. E’ probabile che non venga disposta una perizia tecnica sul muletto perché un video del sistema di videosorveglianza dell’azienda ha ripreso in modo nitido tutta la dinamica dell’incidente. tecnici del nucleo Prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro, diretti dall’ingegnere Gabriele Mercurio, hanno sequestrato le briglie che avrebbero dovuto tenere la lastra, il muletto e l’area in cui Delfino e il collega stavano lavorando. Il materiale doveva essere caricato su un tir in partenza per la Macedonia. Gli investigatori vogliono capire se tutte le operazioni siano state eseguite correttamente, se l’attrezzatura fosse idonea e se le manovre potessero essere fatte in quell’area.