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Legami

Indipendenza degli Stati Uniti, Bucci a Milano per le celebrazioni del 250esimo anniversario

Il presidente ha ricordato il forte legame storico tra Liguria e Stati Uniti ricordando in particolare Amadeo Peter Giannini

Generico giugno 2026

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha partecipato a Milano alle celebrazioni per il 250esimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, organizzate dal Consolato Generale degli Stati Uniti.

All’evento erano presenti anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Nel corso del suo intervento, Bucci ha ricordato il forte legame storico tra Liguria e Stati Uniti, sottolineando il contributo di tanti liguri che, emigrati oltreoceano, hanno saputo affermarsi e contribuire alla crescita economica e sociale americana. Tra questi, Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America, simbolo del talento e dello spirito d’iniziativa che hanno caratterizzato generazioni di italiani partiti in cerca di opportunità.

Il presidente ha inoltre voluto ricordare il sacrificio dei migliaia di soldati americani che combatterono e persero la vita in Italia durante la Seconda guerra mondiale, contribuendo alla liberazione del Paese e alla riconquista della libertà. “Un sacrificio che non dimenticheremo mai”, ha sottolineato Bucci, richiamando i valori condivisi di libertà, democrazia e cooperazione che continuano a unire Italia e Stati Uniti.

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