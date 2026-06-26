Incontro tra CIP Liguria e Comune di Genova: sinergia, inclusione e sviluppo dello sport sul territorio

Genova. Si è tenuto nella giornata di ieri, giovedì 25 giugno, un incontro tra il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Liguria, Dario Della Gatta, e la Delegata allo Sport del Comune di Genova, Vittoria Canessa Cerchi, volto a rafforzare il dialogo istituzionale e a condividere linee strategiche per lo sviluppo dello sport sul territorio cittadino e regionale. Nel corso dell’incontro, il Presidente del CIP Liguria ha ribadito come il CONI e il Comitato Italiano Paralimpico rappresentino le due principali entità di riferimento per la progettazione sportiva, sottolineando la piena e consolidata sinergia tra i due organismi.

È stato evidenziato come circa il 70% delle Federazioni Olimpiche sia condiviso tra CONI e CIP, essendo attive anche in ambito paralimpico. Il restante 30% è invece costituito da Federazioni paralimpiche specifiche per la disabilità, coordinate e gestite dal CIP, tra cui FISPES, FIN e FISDIR. Ampio spazio è stato dedicato alla progettazione sportiva del CIP Liguria, che nel corso dell’ultimo anno ha attivato numerosi corsi di formazione per tecnici sportivi, con l’obiettivo di favorirne l’inserimento all’interno delle attività curricolari nelle scuole, promuovendo così una cultura sportiva inclusiva fin dalle giovani generazioni.

Tra i temi prioritari affrontati, particolare rilevanza è stata attribuita al superamento delle barriere architettoniche. In tal senso, è stata condivisa la necessità di valutare l’introduzione di un regolamento comunale volto a facilitare l’accesso alla pratica sportiva paralimpica, attraverso un intervento sinergico e coordinato del Comune di Genova, capace di monitorare gli interventi, indirizzare le priorità e garantire una reale accessibilità agli impianti. Infine, è stato ricordato come Genova abbia ospitato nel 2017 gli European Para Youth Games, evento di grande prestigio internazionale. Da allora, la città non ha più accolto manifestazioni paralimpiche di pari rilievo, ma potrebbero aprirsi nuove opportunità qualora si creassero le condizioni favorevoli per riportare eventi di tale portata sul territorio. L’incontro ha rappresentato un momento importante di confronto e condivisione, ponendo le basi per future collaborazioni orientate allo sviluppo di uno sport sempre più inclusivo, accessibile e strutturato.