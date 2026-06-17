A palazzo Tursi incontro tra l’assessora Beghin e la console d’Irlanda Sheey

Genova. Questa mattina, a Palazzo Tursi, l’assessora al Turismo e Marketing territoriale del Comune di Genova, Tiziana Beghin, ha ricevuto la console generale d’Irlanda a Milano, Maria Sheehy, in visita istituzionale nel capoluogo ligure.

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di confronto sulle opportunità di rafforzamento dei rapporti tra Genova e l’Irlanda, con un’attenzione particolare al comparto turistico ed outdoor, alla promozione delle rispettive destinazioni e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di entrambi i territori.

Il colloquio ha permesso di approfondire possibili sinergie orientate a favorire l’incremento dei flussi di visitatori, anche attraverso iniziative che incentivino la destagionalizzazione, individuando percorsi condivisi capaci di mettere in luce le peculiarità e i punti di forza delle due realtà.

Nel corso della riunione sono stati affrontati anche temi legati alla cooperazione istituzionale e alle prospettive di sviluppo economico, in un’ottica di consolidamento delle relazioni bilaterali e di apertura verso nuove occasioni di collaborazione.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso avviato dall’amministrazione comunale per rafforzare il profilo internazionale di Genova, promuovendone l’immagine di città dinamica, proiettata verso il dialogo con l’estero e sempre più attrattiva nei confronti dei mercati internazionali.

Alla visita hanno partecipato anche Marcella Ercolini e Ornella Gamacchio, rappresentanti di Tourism Ireland, a testimonianza della volontà condivisa di costruire nuove connessioni tra il territorio genovese e l’Irlanda sul piano culturale e turistico. Un legame che si fonda su valori comuni come l’accoglienza, l’identità e la volontà di conoscenza reciproca.