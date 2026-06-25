Paura a Marassi,frontale tra auto e furgone: due feriti

Genova. Incidente giovedì mattina in viale Virginia Centurione Bracelli, a Marassi. Un furgone e una macchina, per motivi ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

Al volante dell’auto un uomo di circa 80 anni, che è stato soccorso dalla Squadra Emergenza e accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino. Per l’autista del furgone ferite lievi, ma anche lui è stato accompagnato al San Martino per controlli.

Presenti anche i vigili del fuoco per aiutare il pensionato a uscire dell’auto, gravemente danneggiata a causa dello scontro. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso una corsia della strada per consentire le operazioni di soccorso.

Da chiarire la dinamica, anche se tra le ipotesi c’è che l’uomo alla guida dell’auto abbia avuto un malore e, nel fare la curva, abbia perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il furgone.