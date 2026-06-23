Schianto frontale in via Perlasca, sabato 27 giugno l’ultimo saluto a Elisa Bozzano

Genova. Si svolgeranno sabato 27 giugno alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta al Serro, a San Quirico i funerali di Elisa Bozzano, la 25enne morta dopo essere stata travolta da un’auto in via Perlasca mentre tornava a casa con la sua moto la sera del 17 giugno. Il funerale sarà curato da Asef.

Ieri sul corpo della giovane è stata eseguita l’autopsia. Elisa Bozzano abitava a San Biagio, era stata assunta due anni fa in Amt dove era molto stimata dai colleghi che dopo la tragedia hanno manifestato il loro affetto con cartelli sui bus, un grande striscione nella rimessa dove ogni giorno Elisa prendeva servizio e anche con una raccolta fondi in suo ricordo da destinare in beneficienza ha superato i 20mila euro.

Secondo gli inquirenti l’automobilista 30enne che ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia a doppio senso e centrando la moto della ragazza andava a una velocità di molto superiore al consentito.