Scontro auto-moto in via Perlasca, una ragazza di 20 anni in gravi condizioni

Genova. Grave incidente questo pomeriggio in via Perlasca, lungo il Polcevera. Una ragazza di 20 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro tra un’auto e una moto.

È successo intorno alle 14.30 all’altezza dell’incrocio con via Campora. Sul posto i soccorritori del 118 con un’automedica oltre agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Ad avere la peggio la giovane in sella alla moto che ha riportato fratture multiple e per questo, nonostante sia sempre rimasta cosciente, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino.

La strada è rimasta chiusa per più di due ore per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della polizia locale. La dinamica è in fase di accertamento.