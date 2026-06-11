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Incidente stradale

Moto contro scooter in Valpolcevera : 47enne muore in ospedale dopo due mesi

La vittima si chiamava Antonio Lentini, lascia una moglie e due sorelle. L'incidente era avvenuto ad aprile in via Semini

polizia locale genova

Genova. Non ce l’ha fatta Antonio Lentini, il 47enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale il 3 aprile di quest’anno a San Quirico.

L’uomo, che abitava nel quartiere di San Biagio, poco dopo le 17 stava transitando con il suo scooter lungo via Semini in direzione monte quanto una moto guidata da un 61enne, che proveniva da una strada laterale con tanto di stop, gli avrebbe tagliato la strada immettendosi nella stessa via e travolgendolo.

Entrambi erano finiti in ospedale ma l’investitore aveva riportato una prognosi lieve. Lentini invece, inizialmente ricoverato in codice rosso al Villa Scassi era stato poi trasferito al San Martino dove è morto martedì 9 giugno.

Lascia una moglie e due sorelle. Il motociclista è ora indagato dalla procura per omicidio stradale. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia locale.

È la settima vittima sulle strade della provincia di Genova e la quinta a Genova in città da inizio anno.

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