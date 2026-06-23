Investito da un taxi a Castelletto, muore dopo due mesi: aperta un’inchiesta

Genova. Un anziano di 96 anni, Romano Torri, è morto due mesi dopo essere stato investito da un taxi nel quartiere di Castelletto. Per questo la Procura di Genova ha disposto l’autopsia e il tassista rischia di essere indagato per omicidio stradale.

L’incidente era avvenuto il 18 aprile in via Contardo. Il taxi stava facendo retromarcia quando ha investito l’anziano che si trovava sulla carreggiata. Il 96enne, che abitava poco distante, era caduto violentemente al suolo riportando gravi lesioni. Era stato ricoverato al San Martino e poi dimesso con una prognosi di 30 giorni. L’anziano è morto ieri, nella sua abitazione. Si tratta dell’undicesima vittima sulle strade urbane di Genova nel 2026.