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Stanotte

Scontro tra un’auto e uno scooter alla Foce: un uomo e una donna in ospedale

Un 39enne e una 35enne sono stati spinalizzati e portati al Galliera

Generico giugno 2026

Genova. Incidente stradale intorno a mezzanotte in via Brigate Partigiane all’incrocio con via Barabino nel quartiere della Foce.

A scontrarsi, per cause da accertare, un’auto e uno scooter con a bordo una coppia.

Nell’impatto il conducente e la passeggera del mezzo a due ruote sono rovinati pesantemente sull’asfalto. Sul posto la Squadra Emergenze e la Croce Bianca con un mezzo del distaccamento di Carignano.

I due feriti, 39 e 35 anni, sono stati entrambi spinalizzati e portati in codice giallo all’ospedale Galliera.

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