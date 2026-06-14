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Brutta botta

Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un’auto in sosta: 37enne in codice rosso al San Martino fotogallery

L'incidente nella notte in piazza Terralba: ferito anche il passeggero che viaggiava con lui

incidente terralba

Genova. Brutto incidente la scorsa notte in piazza Terralba a Genova, dove, per cause da chiarire uno scooter con due persone a bordo si è schiantato autonomamente contro un’auto parcheggiata.

Il conducente del mezzo a due ruote, un 37enne, ha riportato un severo trauma facciale con trauma toracico e risultava poco responsivo; ferite e contusioni al volto anche per il passeggero. Sono stati spinalizzati e condotti in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino, accompagnati dall’automedica; in triage i codici sono stati elevati a rossi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale -dapprima con le pattuglie distrettuali e in seguito con la Sezione Infortunistica- per i rilievi.

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