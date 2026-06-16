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In mattinata

Sestri Levante, pensionato perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno provveduto a stabilizzare la vettura e procedere al taglio del tettuccio per estrarlo

Generico giugno 2026

Sestri Levante. Incidente martedì mattina sulla Aurelia a Riva Trigoso.

Un uomo di circa 80 anni al volante della sua auto all’altezza del campeggio in località Trigoso ha perso il controllo del veicolo, che è precipitato lungo la scarpata e finendo la corsa su un fianco, dopo diversi rovesciamenti.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno provveduto a stabilizzare la vettura e procedere al taglio del tetto per permettere l’estrazione dell’uomo che, nonostante i diversi urti e l’età avanzata, era in discrete condizioni di salute.

Sul posto i militi del 118 per il trasporto all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice giallo.

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