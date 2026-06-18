  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Schianto

Portello, in sella a uno scooter sfonda il portone di un palazzo: grave motociclista

Il fatto è accaduto nel pomeriggio sul lato monte della strada. Sul posto soccorsi e polizia locale per ricostruire la dinamica

Generico giugno 2026

Genova. Un uomo di circa 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito, in sella al suo scooter, contro il portone di un palazzo.

È successo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 giugno, in piazza Portello, in centro a Genova.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, mentre stava viaggiando in direzione ponente, ha perso il controllo del mezzo – ancora non si conosce il motivo – ed è uscito di strada finendo prima sul marciapiede e poi contro un portone, sfondandolo.

Generico giugno 2026

Nello schianto non sono rimasti coinvolti pedoni. Ancora non è chiaro se lo scooterista abbia sbandato dopo aver sfiorato un altro mezzo o se si sia trattato di un incidente autonomo. Si tratta di risposte alle quali potranno rispondere gli agenti dell’infortunistica anche grazie all’ausilio delle telecamere.

Sul posto oltre all’automedica del 118 e ai militi della Croce blu di Castelletto, la polizia locale, per i rilievi e per regolare il traffico, particolarmente intenso all’ora di punta.

Il ferito, dopo essere stato soccorso da un automobilista, è stato preso in carico dagli operatori sanitari. Con diversi traumi, è stato categorizzato come codice rosso, il più serio, ma poi sceso a giallo. L’uomo è sempre rimasto cosciente.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.