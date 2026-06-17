Alla guida di un furgone taglia la strada a un motociclista e non si ferma a prestare soccorso

Genova. Taglia la strada a un motociclista, ne provoca la caduta e non si ferma a prestare soccorso.

È quanto accaduto, secondo i primi racconti dei testimoni e dei soccorritori giunti sul posto, in piazza Palermo, nel quartiere genovese della Foce nella mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno.

A provocare il sinistro sarebbe stata la persona alla guida di un furgone. Con una manovra improvvisa avrebbe facilitato la caduta a terra di un uomo di 69 anni.

Sul posto oltre alla polizia locale, i medici del 118 e i militi della Squadra Emergenze. Il 69enne ha riportato alcuni traumi ed è stato portato all’ospedale San Martino in codice giallo.