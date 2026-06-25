Famiglia investita in piazza Massena, un ferito grave in ospedale

Genova. Una famiglia composta da tre persone – madre, padre e figlia – è stata investita da un’auto giovedì pomeriggio in piazza Massena, a Cornigliano.

È successo intorno alle 18. Stando alle prime informazioni marito e moglie di circa settant’anni stavano attraversando la strada con la figlia quando è sopraggiunta l’auto che li ha travolti. A rimanere ferito in modo più grave il marito, soccorso dai vigili del fuoco e subito affidato alla Croce Bianca di Cornigliano per il trasporto all’ospedale San Martino. Gli è stato assegnato un codice rosso, quello di maggiore gravità.

Anche la moglie e la figlia sono rimaste ferite, in modo meno serio. Entrambe sono state accompagnate al San Martino, la prima in codice giallo, la seconda in codice verde. L’automobilista, incolume, ha rifiutato le cure mediche. Sul posto la polizia locale per i rilievi, la strada è stata chiusa e poi riaperta a senso alternato intorno alle 20.