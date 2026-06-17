Albaro, automobilista travolge pedone sulle strisce: anziano gravissimo

Genova. Una donna di 71 anni alla guida di un’auto ha investito un uomo, ultranovantenne, che stava attraversando sulle strisce pedonali nel quartiere genovese di Albaro.

È successo nella mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno, in via Amendola. Secondo le prime testimonianze l’uomo, 96 anni, sarebbe uscito da un palazzo, poco distante dal luogo dell’investimento, e sarebbe stato centrato dalla vettura.

L’anziano ha riportato gravi ferite, un trauma facciale e altri traumi al costato. È stato immobilizzato e intubato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Anche la donna alla guida dell’auto ha riportato qualche contusione ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nello scontro il pedone è finito sul parabrezza, che si è rotto nell’impatto.

Sul posto, oltre alla polizia locale, per i rilievi e per regolare il traffico, i medici del 118 e i militi della Croce Bianca Genovese .