Perde il controllo della moto e si schianta sulle auto parcheggiate: 50enne gravissimo a Pontedecimo

Genova. Grave incidente stradale venerdì sera, intorno alle 22:20, in via Gallino a Pontedecimo. Un uomo di circa 50 anni ha perso il controllo della propria moto, andandosi a schiantare contro un’auto in sosta.

I soccorritori della Croce Verde di Pontedecimo e del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato il motociclista a terra in condizioni critiche. Dopo avergli praticato il massaggio cardiaco e averlo intubato, i sanitari sono riusciti a stabilizzarlo e a trasportarlo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Martino, dove il quadro clinico resta molto serio.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore alla manovra azzardata, così come l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli in transito. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore.