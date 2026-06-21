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Giornata nera

Incidente in A10, tratto riaperto: grave motociclista. Mortale in A26 a Ovada

Mattinata nera sulle autostrade. La vittima di uno scontro auto - moto nell'Ovadese è un uomo di 60 anni. Lunghe code e distribuzione di acqua ai viaggiatori fermi

incidente polizia stradale

Genova. Mattinata nera sulle autostrade in Liguria e al confine con il Piemonte. Uno scontro tra auto e moto in A26 tra la diramazione di Predosa Bettole e Ovada ha provocato la morte di un motociclista, un alessandrino di circa 60 anni. Ferita la passeggera, una 19enne. Autostrada bloccata e lunghe code.

Un altro grave incidente si è verificato sull’autostrada A10 Savona Genova, tra il bivio con la A26 e Pra’, tratto chiuso per circa due ore stamani. Un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito a terra. È stato portato al San Martino in codice rosso, con vari traumi. Le sue condizioni sono molto gravi.

Il tratto è stato riaperto alle ore 9:45 circa. Per un’altra ora è rimasta attiva la deviazione obbligatoria su A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per chi sulla A10 da Savona è diretto verso Genova.

Alle ore 10:45 l’incidente è stato risolto e nel tratto il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili con 3 km di coda residui.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Altro tragico incidente, all’incirca nelle stesse ore, sulla A26 Genova-Gravellona Toce, nell’Ovadese: una moto si è scontrata con un’auto. Il motociclista, circa 60 anni, residente in provincia di Alessandria, è deceduto. La passeggera, 19 anni, è stata trasportata in ospedale ad Alessandria in codice giallo.

Il tratto è stato chiuso fino alle 11 e si sono registrati fino a otto chilometri di coda in un orario di forte afflusso dal Piemonte verso il Mare. Il traffico diretto a Genova, Savona e sulla A12 Genova-Sestri Levante, viene deviato obbligatoriamente sulla A7 Serravalle-Genova.

Chiuso fino alle 11 anche il nodo della diramazione Predosa – Bettole per chi dalla A7 Serravalle-Genova si deve immettere sulla A26. In atto la distribuzione dell’acqua agli automobilisti rimasti fermi in coda.

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