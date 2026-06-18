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Schianto mortale auto-moto in via Perlasca, la vittima è la 25enne Elisa Bozzano

Il conducente della vettura avrebbe invaso la corsia opposta, la ragazza è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Sequestrati i due veicoli

Generico giugno 2026

Genova. Si chiamava Elisa Bozzano e aveva 25 anni la vittima del violentissimo schianto avvenuto ieri sera intorno alle 21.20 in via Perlasca, all’intersezione con via Ponte Polcevera. Uno scontro frontale tra uno scooter e un’auto che non ha lasciato scampo alla ragazza.

Gli accertamenti sulla dinamica sono stati avviati dal nucleo infortunistica della polizia locale di Genova. Secondo la prima ricostruzione, la moto – una Kawasaki Z650 guidata dalla 25enne – procedeva in direzione monte. In direzione opposta stava marciando una Lancia Ypsilon: il conducente, per cause da chiarire, avrebbe invaso la sua corsia. L’impatto è stato così forte da sbalzare la ragazza a diversi metri di distanza, procurandole traumi letali.

I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. La strada, chiusa per consentire i rilievi degli agenti, è stata riaperta solo verso le 4 del mattino.

Elisa Bozzano abitava a San Biagio e avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 27 luglio. Tra le sue passioni c’era la pallavolo. Si tratta della decima vittima sulle strade urbane di Genova nel 2026. Un conteggio drammatico che si era appena aggiornato ieri con la morte in ospedale di Stefano Cannella, finito contro un’auto in sosta mentre guidava la sua moto in via Gallino a Pontedecimo.

Via Perlasca è stata teatro di diversi gravi incidenti negli ultimi tempi. A ottobre 2025 trovò la morte con una dinamica simile il 58enne Stefano Pastorino, travolto in moto da un 25enne alla guida di un’auto che affermò di aver subito un colpo di sonno. Solo pochi giorni fa una ragazza di 20 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro analogo tra un’auto e una moto all’altezza di via Campora. Una sequenza di sangue che accende i riflettori sulla sicurezza della strada, su cui molti chiedono a gran voce il ritorno della circolazione a senso unico.

 

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