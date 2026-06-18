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Tragedia

Morto il 93enne investito da un’auto in via Amendola: si chiamava Michele Fontana

L'uomo è stato travolto da un'auto guidata da una 71enne, secondo la ricostruzione della polizia locale non era sulle strisce pedonali

incidente mortale via amendola albaro

Genova. È morto all’ospedale San Martino Michele Fontana, l’anziano di 93 anni investito ieri in via Amendola, nel quartiere di Albaro.

L’uomo era stato travolto intorno alle 8.3o mentre attraversava la strada, colpito dall’auto guidata da una donna di 71 anni. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime a causa dei molteplici traumi riportati nel violento impatto che ha provocato la rottura del parabrezza dell’auto.

L’anziano è stato portato d’urgenza al pronto soccorso del San Martino ed è stato ricoverato in rianimazione, in condizioni disperate. Oggi è avvenuto il decesso nello stesso reparto.

Secondo la ricostruzione del nucleo infortunistica della polizia locale, Fontana è uscito dal palazzo dove abitava e ha iniziato ad attraversare la carreggiata da mare verso monte, presumibilmente fuori dalle strisce pedonali situate a circa 10 metri dal punto dell’impatto, a differenza di quanto era emerso subito dopo l’investimento. L’urto è avvenuto con la parte anteriore destra del veicolo, una Fiat Panda.

Michele Fontana è l’undicesima vittima sulle strade genovesi dall’inizio dell’anno in un mese nero sul fronte degli scontri mortali. La scorsa notte lo schianto frontale in via Perlasca in cui ha perso la vita Elisa Bozzano, 25enne autista Amt sbalzata dalla sua moto. E ieri è morto in ospedale Stefano Cannella, finito contro un’auto in sosta mentre guidava la sua moto in via Gallino a Pontedecimo.

 

 

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